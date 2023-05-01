Самой младшей всего 8 лет: количество пострадавших в Павлоградском районе резко возросло

Россияне атаковали Павлоградский район Днепропетровщины. Сначала сообщалось о 25 пострадавших, но их количество, к сожалению, выросло.

Рассказываем на 24 Канале, что известно о пострадавших в результате ракетного удара по Павлоградскому району. Узнайте, в каком состоянии и сколько среди пострадавших детей.

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Пострадали 5 детей

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате ракетного удара по Павлоградскому району пострадали уже 34 человека. Соответствующую цифру он назвал в 10:42 1 мая. По словам высокопоставленного чиновника, среди пострадавших – 5 детей, самой младшей из которых всего 8 лет.

У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно,

– добавил он.

Сергей Лысак также подчеркнул, что "российские ублюдки" продолжают воевать с мирным населением Украины.

Что известно об атаке Павлоградского района

О ее последствиях рассказал глава ОВА Сергей Лысак. По словам высокопоставленного чиновника, военные Воздушного командования "Восток" сбили в течение ночи 7 крылатых ракет врага. К сожалению, не обошлось без прилетов. Оккупанты атаковали Павлоградский район.

Сергей Лысак отметил, что враг повредил промышленное предприятие в Павлограде. На месте вспыхнул пожар, но его спасатели обуздали.

На месте вспыхнул пожар, но его спасатели обуздали. Кроме того, повреждения получили 19 многоэтажек и 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, а также 5 магазинов.

и 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, а также 5 магазинов. Разрушения зафиксировали также в общинах района. Побиты почти 40 домов в Вербковской и 2 – в Юрьевской. Также повреждена школа в Межирицкой общине. Лысак отметил, что на местах прилетов работают соответствующие службы.

Враг выпустил 18 ракет

Заметим, что российские военные в ночь на 1 мая атаковали Украину 18 крылатыми ракетами. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, выпустили снаряды оккупанты около 02:30.

К атаке враг привлек девять Ту-95 в Оленегорском районе в Мурманской области и два Ту-160 в районе Каспийского моря. Они выпустили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555. Силам ПВО удалось сбить 15 из них.