Российская ракета в Днепре убила 5 детей: самому маленькому мальчику не было и года

В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре погибли и ранены дети. После завершения поисково-спасательных работ сообщили об увеличении числа жертв среди детей.

Имена двух погибших детей известны. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, удар России по Днепру унес жизни 44 человек.

Важно Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру завершили

Что известно о ракетной атаке в Днепре

44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Младшему мальчику не было и года,

– написал Резниченко.

Чиновник не рассказал, о каком именно ребенке говорится. Однако сказал, что поисково-спасательная операция завершена 69 часов спустя после трагедии.

Известны имена двух погибших детей

В Департаменте гуманитарной политики городского совета 16 января подтвердили гибель детей. По их данным, под завалами скончались:

Максим Богуцкий – выпускник прошлого года УВК № 111;

Мария Лебедь – училась в УВК №66.



Погибший Максим Богуцкий / Фото Департамент гуманитарной политики



Погибшая Мария Лебедь / Фото Департамент гуманитарной политики

Имя третьего погибшего ребенка 16 января не сообщали. Утром 17 января заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что под завалами нашли четвертого погибшего ребенка. Информации о нем тоже нет.

Уже после завершения поисково-спасательных работ областные власти рассказали, что в результате ракетной атаки России по многоэтажке в Днепре погибли 44 человека, из них пятеро – дети.

Теракт по многоэтажке в Днепре

14 января 2023 года Россия ракетой Х-22 ударила по многоэтажке по улице Набережная Победы в Днепре. Вражеское оружие уничтожило два подъезда дома. Под завалами оказались люди. Поисково-спасательная операция длилась более двух суток.

По данным спасателей, по состоянию на 13 часов 17 января работы завершили. Удалось спасти 39 человек, из них 5 детей, ранены 79 жителей дома, из них 16 детей.

Известно, что в результате теракта погиб тренер по боксу Михаил Кореновский, две подруги Ирина и Ольга, супруги из Никополя. Подробнее о людях читайте здесь.