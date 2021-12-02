Многие граждане России хотели бы жить в такой стране, как Украина, – Нуланд
Источник:24 канал
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала Украину и дальше работать для создания справедливого демократического государства. Также она подчеркнула, что многие россияне были бы не прочь жить в такой стране, как Украина.
Об этом чиновник рассказала во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности. Нуланд заметила: если Россия и дальше будет действовать агрессивно, то США обязательно отреагируют на это жесткими санкциями.
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Украина должна дальше работать над созданием настоящей демократии
По словам Нуланд, если экономические санкции введут, то они будут беспрецедентными – такими, каких не было в прошлом.
Для нас очень важно, чтобы Украина и дальше работала над созданием справедливой, демократической страны. Я бы хотела сказать, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас,
– сказала Нуланд.
США, заверила заместительница Блинкена, всегда будут поддерживать Киев в стремлении к миру и обеспечении территориальной целостности. В Вашингтоне, говорит Нуланд, видят, как Украина тяжело трудится над отстаиванием своей независимости.
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