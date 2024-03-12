Во многих областях объявили тревогу: есть угроза применения баллистики
В большинстве областей объявили о воздушной тревоге. Есть угроза атаки баллистическим оружием.
Воздушную тревогу начали объявлять ориентировочно в 10:18 12 марта. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности, пишет 24 Канал.
Смотрите также Россия готовит "стратегический резерв" для наступления в 2024 году, – ISW
Какая ситуация в областях
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– призвали Воздушные силы ВСУ.
За час до этого, ориентировочно в 9:36, военные сообщили, что вражеская тактическая авиация активна на юго-восточном направлении. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Воздушную тревогу объявили в Украине / Скриншот
Россия атаковала Украину “Шахедами”
- Генштаб ВСУ рассказал, что Россия в ночь на 12 марта атаковала Украину 22 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили 17 дронов.
- Силы обороны Юга сообщили, что сбили в своей зоне ответственности 8 беспилотников. В частности, два на Херсонщине, четыре – на Николаевщине, еще 2 – вышли из операционной зоны бойцов в направлении Днепропетровщины, где их также сбили.
- Наталья Гуменюк подтвердила, что в зоне ответственности ОК "Юг" в ночь на 12 марта попаданий не было. Правда, враг и в дальнейшем стремится атаковать припортовую инфраструктуру Одесской области.
- В Хмельницкой области сбили 4 дрона-камикадзе, на Тернопольщине в результате атаки на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе вспыхнул пожар. Люди не пострадали.