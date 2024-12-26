Мобилизация 18-летних: будут ли снижать призывной возраст в Украине

В Украине идут жаркие дискуссии относительно того, стоит ли снижать призывной возраст для мужчин. Усилили эти баталии заявления из Соединенных Штатов, которые настаивают на рассмотрении решения мобилизации украинцев от 18 лет.

Пока же как Владимир Зеленский, так и нардепы в Верховной Раде уверяют – снижение мобилизационного возраста в Украине не будет. Как видят в Украине мобилизацию с 18 лет – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорили в США о мобилизации 18-летних украинцев

Журналисты издания Reuters писали, что Белый дом давит на Киев с целью рассмотреть возможность снижения призывного возраста своих солдат до 18 лет. Собеседник издания заявлял, что "Украина не может мобилизовать и подготовить достаточное количество новобранцев для отправки на фронт".

Тогда же советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что проблемы ВСУ на фронте связаны "не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава".

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противостояния российской агрессии.

В то же время представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга 9 декабря отметил, что эту позицию Вашингтона уже донесли до Киева. Он также подчеркнул, что если Украина захочет мобилизовать больше военных, то США и союзники готовы помочь с экипировкой и обучением.

Какие сейчас темпы мобилизации в Украине

Источник издания BBC Украина в Генштабе сообщил, что нынешние темпы мобилизации не покрывают даже потери.

Воевать должны не одни старики. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами,

– заявил источник.

В издании также напомнили, что для покрытия потерь военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры. Благодаря этому удалось найти дополнительные тысячи людей.

Какова позиция украинской власти по снижению призывного возраста

Владимир Зеленский недвусмысленно прокомментировал снижение призывного возраста в Украине в соцсети Х. По словам президента, Украина должна сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.

"Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – подчеркнул он.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также заявил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет – ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности – не рассматривается.

Нардеп отметил, что так же не рассматриваются никакие идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин также отрицает подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет и старше.

Что думают военные о снижении мобилизации до 18 лет

Мнения украинских военных относительно снижения мобилизационного возраста до 18 лет разделились.

Юрий Федоренко, комбат ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными от 18 лет, а на фронте должны воевать люди в возрасте от 23 лет.

Полковник СБУ и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен начинаться от 20 лет. Он также отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет – это обычная практика.

В то же время Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й ОМБр, сказал, что ему очень не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних.

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов говорит, что выступает за понижение возрастного ценза до 21 года включительно.

Военный 47-й ОМБр с позывным "Апельсин" считает, что мобилизационный возраст в Украине надо снижать, но не до 18, а до 20 лет.