В Минобороны объяснили, как добровольцы в возрасте 18 – 24 года будут получать миллион гривен

Украинцы 18 – 24 лет, которые решат присоединиться к армии, будут получать 1 миллион гривен только за подписание контракта с ВСУ. Выплата этой суммы будет происходить тремя частями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире национального марафона. Сумму будут выплачивать в рамках проекта "Контракт 18 – 24".

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Как именно будут получать молодые защитники миллион гривен

Дмитрий Лазуткин, что единовременную выплату в 1 миллион гривен украинцев от 18 до 24 лет, которые решили заключить контракт с ВСУ, будут получать следующим образом:

Первые 200 тысяч – сразу при подписании контракта. Это стартовая поддержка.

– сразу при подписании контракта. Это стартовая поддержка. Далее 300 тысяч – выплата, которую осуществят в течение 5 рабочих дней после прохождения базовой военной и профессиональной подготовки;

– выплата, которую осуществят в течение 5 рабочих дней после прохождения базовой военной и профессиональной подготовки; Третья часть – 500 тысяч гривен – в день исключения из списков личного состава после завершения контракта.



Как будет происходить выплата 1 миллиона гривен молодым защитникам / Фото Минобороны Украины

Это также не исключает, что все это время военнослужащий будет получать зарплату, то есть денежное обеспечение,

– пояснил представитель Минобороны.

Кроме того, молодые военнослужащие могут получить дополнительно ежемесячное денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Лазуткин также подчеркнул, что в зависимости от условий службы, от тех задач, которые будет выполнять человек, он за год может заработать около 2 миллиона гривен.

К слову, Дмитрий Лазуткин рассказал, что защитники и защитницы, которые присоединились к ВСУ до вступления в силу новых условий контрактов и которым сейчас меньше 25 лет, также смогут получить 1 миллион гривен выплаты. Для этого эта категория военнослужащих должна обратиться к своим командирам.