Война пришла в россию, силовики начали задумываться: как мобилизация повлияла на россиян

Объявленная путиным мобилизация в россии повлекла за собой небольшие протесты. Они стали осознавать, что война пришла в российскую федерацию.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что теперь люди уже ощущают непосредственную угрозу своей жизни.

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Повлияло ли объявление мобилизации на россиян

Яковенко считает, что заявление путина о начале частичной мобилизации начало оказывать влияние на россиян. Ведь, в сущности, это означает, что он объявил войну в россии.

То есть война пришла в россию. До этого, значит, никакой войны в россии не было, россияне наблюдали за происходящим по телевизору,

– сказал оппозиционный журналист.

Но, по его словам, когда война в результате мобилизации пришла в дом каждого россиянина, то у многих из них изменилось отношение. Потому что фактически под угрозу поставлена жизнь большого числа россиян.

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Когда произойдет перелом и присоединятся силовики

Яковенко отметил, что сейчас в россии уже происходит поворот. Ведь люди ощущают непосредственную угрозу своей жизни.

Когда пойдут массово "грузы 200" в дома людей. Так, конечно, перелом произойдет и нет никаких сомнений в том, что это будет тот эффект, в том числе и на силовиков,

– заявил он.

Оппозиционный журналист отметил, что мобилизация в россии сейчас несколько выборочная, поскольку основная масса призывается из отдаленных регионов, например, Бурятии и Якутии.

Все-таки облавы по Москве и Санкт-Петербургу пока не проводятся. Но нет сомнений, что в конце концов все дойдет и до больших городов,

– сказал Яковенко.

Тогда, подчеркнул журналист, протесты приобретут совсем другой характер. К ним присоединятся, наконец, и силовики. То есть таковой будет в целом эта динамика.

Он добавил, что, если сейчас выйдет на протест миллион россиян, то он будет уничтожен соответствующими ресурсами. Но когда украинская армия продолжит перемалывать, в частности, и российских силовиков, тогда неизбежно упадет путинский режим, поскольку его перестанет поддерживать главная опора, которой ныне являются силовые структуры.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационной армии планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане рф негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Несмотря на заявления владимира путина и сергея шойгу, что в россии мобилизуют только мужчин с военным опытом, на самом деле ситуация иная.

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