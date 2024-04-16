Иначе будут проблемы: украинцам, которые находятся за границей, надо обновить персональные данные

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении и в целом закон о мобилизации №10449. Согласно ему, украинцам за границей надо обновить персональные данные. Если не сделают этого, возможны проблемы.

Так, мужчины за рубежом без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами. Это закреплено в новом законе о мобилизации, пишет 24 Канал.

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Что с украинцами за рубежом

Чтобы избежать неприятностей, украинцам, которые находятся за рубежом, необходимо обновить персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. Кстати, сделать это можно по телефону или через электронную почту ТЦК. Или же можно будет оформить паспорт только с одновременным обновлением данных.

Впрочем, эта норма не применяется к таким консульских случаев:

при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;

при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

второй из родителей этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

Обратите внимание! Вице-спикер прогнозирует, что Владимир Зеленский подпишет закон в течение двух недель.

Заметим, что согласно карточке законопроекта, по состоянию на утро 16 апреля закон еще даже не подписал председатель Верховной Рады.