В частности это касается мужчин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Геннадий Капралов в комментарии УНИАН.
Смотрите также Мобилизация единственного сына прикованного к постели отца: мужчину отпустили с полигона
Почему отцу ребенка с инвалидностью могут не дать отсрочку?
Мужчина, который воспитывает ребенка с инвалидностью имеет право на получение отсрочки. Однако как из при других условиях в ТЦК и СП нужно доказать такое основание на освобождение от мобилизации. Если не принести соответствующие документы и не подтвердит право на отсрочку, то его могут мобилизовать и это будет законно.
Также не дать отсрочку могут отцу ребенка с инвалидностью, если он имеет жену, которая может ее воспитывать.
Если все нормы выполнены и мужчине дают отсрочку, то он вместе с ребенком может выезжать за границу. При себе обязательно нужно иметь военно-учетный документ, загранпаспорт и документы, подтверждающие наличие диагноза ребенка.
Что нужно, чтобы оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью?
Гражданин, который претендует на отсрочку должен предоставить свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение об инвалидности или индивидуальную программу реабилитации, документ и документ, подтверждающий его личность родителя. Кроме этого к пакету прилагается выписка с указанным местом регистрации, военно-учетный документ и документ о заключении брака.
При условии, что человек не биологический отец, стоит добавить решение об усыновлении или попечительстве за ребенком.
Мужчина может подать заявление о предоставлении отсрочки на основании воспитания ребенка с инвалидностью в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Пока не будет решения, податель не подлежит мобилизации.
Могут ли мобилизовать мужчину с отсрочкой и что делать в таком случае?
Действительно, даже после получения отсрочки по уходу за ребенком, человек может получить мобилизационную повестку. В таком случае адвокат советует пойти в ТЦК и еще раз предоставить документы, которые нужны для действия отсрочки.
Если же в ТЦК начнут говорить, что после получения мобилизационного распоряжения человек стал военным, а потому не может иметь отсрочку, то стоит идти в суд. отсрочку ему не предоставят.
Что стоит знать о получении отсрочки во время мобилизации?
Получить освобождение от мобилизации могут непригодные к службе лица; люди с инвалидностью любой группы; родители или опекуны трех и более детей в возрасте до 18 лет; опекуны детей-сирот; люди, которые постоянно заботятся о родственниках, неспособных к самообслуживанию; родственники погибших военнослужащих. Некоторые работники критически важных отраслей также не могут быть мобилизованы, ведь для них оформляется бронирование.
При некоторых условиях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована. Гражданина могут мобилизовать, если у него закончился срок действия отсрочки или предприятие, на котором она работала, прекратило деятельность. Аннулировать отсрочку также могут после увольнения военнообязанного с должности или по другим причинам, определенных законом.
Для оформления отсрочки для ухода за женой с инвалидностью нужно подготовить свидетельство о браке, справку МСЭК об инвалидности и справку о составе семьи.