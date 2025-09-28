В частности это касается мужчин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Геннадий Капралов в комментарии УНИАН.

Почему отцу ребенка с инвалидностью могут не дать отсрочку?

Мужчина, который воспитывает ребенка с инвалидностью имеет право на получение отсрочки. Однако как из при других условиях в ТЦК и СП нужно доказать такое основание на освобождение от мобилизации. Если не принести соответствующие документы и не подтвердит право на отсрочку, то его могут мобилизовать и это будет законно.

Также не дать отсрочку могут отцу ребенка с инвалидностью, если он имеет жену, которая может ее воспитывать.

Если все нормы выполнены и мужчине дают отсрочку, то он вместе с ребенком может выезжать за границу. При себе обязательно нужно иметь военно-учетный документ, загранпаспорт и документы, подтверждающие наличие диагноза ребенка.

Что нужно, чтобы оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью?

Гражданин, который претендует на отсрочку должен предоставить свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение об инвалидности или индивидуальную программу реабилитации, документ и документ, подтверждающий его личность родителя. Кроме этого к пакету прилагается выписка с указанным местом регистрации, военно-учетный документ и документ о заключении брака.

При условии, что человек не биологический отец, стоит добавить решение об усыновлении или попечительстве за ребенком.

Мужчина может подать заявление о предоставлении отсрочки на основании воспитания ребенка с инвалидностью в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Пока не будет решения, податель не подлежит мобилизации.

Могут ли мобилизовать мужчину с отсрочкой и что делать в таком случае?

Действительно, даже после получения отсрочки по уходу за ребенком, человек может получить мобилизационную повестку. В таком случае адвокат советует пойти в ТЦК и еще раз предоставить документы, которые нужны для действия отсрочки.

Если же в ТЦК начнут говорить, что после получения мобилизационного распоряжения человек стал военным, а потому не может иметь отсрочку, то стоит идти в суд. отсрочку ему не предоставят.

Что стоит знать о получении отсрочки во время мобилизации?