Зокрема це стосується чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвоката Геннадій Капралов в коментарі УНІАН.

Дивіться також Мобілізація єдиного сина прикутого до ліжка батька: чоловіка відпустили з полігону

Чому батькові дитини з інвалідністю можуть не дати відстрочку?

Чоловік, який виховує дитину з інвалідністю має право на отримання відстрочки. Однак як із за інших умов в ТЦК і СП потрібно довести таку підставу на звільнення від мобілізації. Якщо не принести відповідні документи та не підтвердить право на відстрочку, то його можуть мобілізувати і це буде законно.

Також не дати відстрочку можуть батькові дитини з інвалідністю, якщо він має дружину, яка може її виховувати.

Якщо всі норми виконані й чоловіку дають відстрочку, то він разом з дитиною може виїжджати за кордон. При собі обов'язкво потрібно мати військово-обліковий документ, закордонний паспорт і документи, що підтверджують наявність діагнозу дитини.

Що потрібно, аби оформити відстрочку по догляду за дитиною з інвалідністю?

Громадянин, який претендує на відстрочку повинен надати свідоцтво про народження дитини, медичний висновок про інвалідність або індивідуальну програму реабілітації, документ та документ, що який підтверджує його особу батька. Окрім цього до пакета додається витяг із вказаним місцем реєстрації, військово-обліковий документ та документ про укладення шлюбу.

За умови, що чоловік не біологічний батько, варто додати рішення щодо всиновлення чи піклування за дитиною.

Чоловік може подати заяву про надання відстрочки на підставі виховання дитини з інвалідністю в ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Доки не буде рішення, подавач не підлягає мобілізації.

Чи можуть мобілізувати чоловіка з відстрочкою та що робити в такому випадку?

Дійсно, навіть після отримання відстрочки по догляду за дитиною, чоловік може отримати мобілізаційну повістку. У такому випадку адвокат радить піти до ТЦК і ще раз надати документи, які потрібні для дії відстрочки.

Якщо ж у ТЦК почнуть говорити, що після отримання мобілізаційного розпорядження чоловік став військовим, а тому не може мати відстрочку, то варто йти до суду. відстрочку йому не нададуть.

Що варто знати про отримання відстрочки під час мобілізації?