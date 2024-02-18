Никто не пойдет воевать необеспеченным, – Павлюк о плане по мобилизации 500 тысяч украинцев
Источник:"Радио Свобода"
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк рассказал об обеспечении 500 тысяч украинцев, которых хотят мобилизовать в ряды ВСУ. По словам генерала, в Минобороны работают над этим вопросом.
Павлюк отметил, что ни один украинский мобилизованный гражданин не попадет на фронт без соответствующего снаряжения. Он отметил, что военное командование контролирует весь этот процесс.
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Павлюк объяснил, смогут ли экипировать 500 тысяч мобилизованных
Командующий Сухопутных войск ВСУ высказал мнение, что ни один мобилизованный не пойдет в зону боевых действий неэкипированный, неподготовленный, необеспеченный.
К этому мы очень придирчиво относимся, особенно сейчас, – к подготовке личного состава. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готовым к действиям,
– отметил он.
По поводу экипировки и оружия, по словам генерала, вопрос совсем не стоит. Поэтому он считает, что украинское военно-политическое командование относительно достойного обеспечения мобилизованных подготовкой и экипировкой – все решат.
В то же время Павлюк отметил, что по технике и боеприпасам крупного калибра, это вопрос, которые военное командование изучает и с каким сейчас работает.
Мобилизация 500 тысяч украинцев: что известно
- На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб Главнокомандующий ВСУ официально запросили дополнительно мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек. Президент Зеленский отметил важность предоставления дальнейших доказательств и обоснований в поддержку этого решения
- В то же время тогдашний Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный опроверг заявления что "запроса на конкретные цифры". Залужный объяснил, что цифры, о которых говорится, включают различные факторы, в том числе преодоление текущего дефицита, создание новых воинских частей, а также прогнозирование возможных потерь на следующий год.
- В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает мобилизацию 500 тысяч человек. Глава государства объяснил, что не видит текущей потребности в такой большой мобилизации.
- В то же время есть и мнения, что надо мобилизовать большее количество граждан в ряды ВСУ. Начальник штаба легендарной 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" отметил, что наша страна готовится вести оборонительную операцию, где нужен миллион или даже два человека.