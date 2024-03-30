Всеобщая мобилизация в Украине: кто будет получать повестки в апреле 2024 года

30 марта 2024, 20:47
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Как будет происходить призыв в армию в апреле 2024 года - читайте в материале 24 Канала.

Основанием для мобилизации в апреле 2024 года остается повестка. После ее вручения военнообязанному необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП.

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Стоит отметить, что повестка вручается лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.

Какие существуют виды повесток

Существует четыре основных вида повесток:

  • для уточнения данных;
  • на прохождение ВВК;
  • мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
  • для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается, а в случае принятия нового Закона, срочную службу отменят).

Кто может вручать повестки

Полномочия вручать повестки военнообязанным украинцам имеют не только представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такое право также имеют:

  • представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;
  • руководители учебных заведений;
  • управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);
  • должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестки

Во время мобилизации есть несколько категорий людей, которые не могут вручить повестку военнообязанным. Среди них в частности:

  • полицейские;
  • военнослужащие (в том числе представители ТрО);
  • должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно

  • Комитет по вопросам обороны проработал правки их было более 4 тысяч к новому законопроекту. Депутаты еще планируют вернуться к некоторым вопросам, когда подготовят финальную концепцию закона. В частности говорится об отсрочке, ограничения за неявку в ТЦК и стимулировании к призыву.
  • В документе предусмотрели ряд изменений. Например, уменьшается возраст для мобилизации с 27 до 25. Кроме этого, вводится обязательная военная подготовка для 18-летних юношей. Они сами смогут выбрать время, когда его проходить. Это станет заменой срочной службы.
  • Изменения будут касаться ограниченно годных. Эти люди пройдут повторную врачебную комиссию. Там четко установят, или они являются пригодными и могут вернуться в боевые подразделения, или непригодными и будут уволены. Формулировку "ограниченно годный" отменят.

Автор: Поліна Буянова