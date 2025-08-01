Заработают ли в Украине мобильные ТЦК в августе
- Украинская власть рассматривает возможность введения мобильных территориальных центров комплектования. Это не требует изменений в законодательство, достаточно приказа Кабинета Министров или руководства ВСУ.
- Мобильные ТЦК могут перемещаться между населенными пунктами для работы с военнообязанными, что позволит избегать угроз ракетных обстрелов по стационарным центрам.
- Член Комитета Верховной Рады Федор Вениславский сообщил, что мобильные ТЦК не противоречат действующим законам. Некоторые элементы этого уже функционируют в пилотном режиме.
Украинская власть обсуждает возможность ввести мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Подобное решение могут принять без изменений в законодательство –достаточно приказа Кабинета Министров или руководства ВСУ.
Об этом говорится в материале 24 Канала "Мобильные ТЦК, новые отсрочки в Резерв+ и контракт для 60-летних: какой будет мобилизация в августе".
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Что известно о возможности внедрения мобильных ТЦК в Украине?
По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мобильные ТЦК не противоречат действующим законам. Законодательство не обязывает размещать эти учреждения исключительно в фиксированных локациях, поэтому в случае необходимости их дислокацию могут менять.
Такой подход, в частности, может быть ответом на угрозу ракетных обстрелов по стационарным центрам.
Идея мобильного формата предусматривает, что определенные подразделения, которые непосредственно работают с военнообязанными, смогут перемещаться между населенными пунктами или районами в пределах своего региона. В зависимости от оперативной ситуации, руководители ТЦК самостоятельно будут определять, где размещать свои мобильные группы,
– говорится в материале.
Некоторые элементы этой системы уже функционируют в пилотном режиме. В случае принятия решения о полноценном внедрении, мобильные ТЦК могут стать частью более гибкой логистики комплектования.
К слову, Минобороны Украины недавно внедрило через приложение Резерв+ онлайн-оформление ряда отсрочек от призыва. Говорится об отсрочках для ученых, педагогов и лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.