Норма не до конца продумана: политолог объяснил нюансы с "мобилизацией" авто

Согласно новому закону о мобилизации, ТЦК смогут у граждан и предприятий "мобилизовывать" автомобили. В то же время есть украинцы, которые продавали свои машины по доверенности, и этими машинами пользуются другие люди или этих автомобилей вообще уже нет.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что эта норма не до конца была продумана. Он добавил, что надо заложить отдельный механизм и четко различать, когда говорится о доверенности, а когда – нет. Отметим, что Верховная Рада приняла закон о мобилизации 11 апреля.

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"Есть просто люди, у которых в собственности, например, 2 – 3 автомобиля. Есть некоторые народные депутаты, у которых 15 автомобилей в декларации представлены. В этом контексте, мне кажется, здесь Кабинету министров надо немножко подумать", – отметил политолог.

Закон, как его подпишет президент Украины, вступит в силу через месяц после дня опубликования. Рейтерович отметил, что, возможно, надо будет принять определенные подзаконные акты разъяснительного характера, которые будут давать ответ на этот вопрос.

"Эта норма в некоторой степени возмутила граждан. В контексте правового режима военного положения, говорится о, например, реквизиции транспортных средств для выполнения определенных задач, связанных с осуществлением обороны страны", – сказал политолог.

Поэтому, вероятно, этим законом просто пытаются подробнее урегулировать эту норму. К тому же на фронте есть большая потребность в автомобилях. Это вечная проблема, которая в значительной степени решается благодаря волонтерам и донатам.

Есть еще время, чтобы Кабмин достаточно оперативно нашел механизм, как это сделать максимально справедливо. И так, чтобы это действительно не вызывало вопросов и не создавало трудности для людей, которые формально могут что-то иметь, но в реальности этого не существует, и к ним не было никаких претензий. Тем более уголовного характера,

– отметил Игорь Рейтерович.

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