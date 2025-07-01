Мобилизация 2025: кто может получить бронирование и как его оформить
- Обновленные правила бронирования в Украине позволяют критически важным предприятиям отсрочить мобилизацию работников.
- Бронированию не подлежат лица, которые работают неофициально, не состоят на воинском учете или имеют зарплату менее 20 000 гривен, за исключением работников госсектора, медицинской сферы и энергетики.
Во время всеобщей мобилизации в Украине некоторые предприятия могут бронировать своих работников. Однако такое право имеют не все – процедура четко урегулирована законодательством.
Кто имеет право на бронирование работников и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.
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Кто может получить бронирование от мобилизации
В Украине с 1 апреля вступили в силу обновленные правила бронирования военнообязанных, позволяющие критически важным предприятиям откладывать мобилизацию своих работников.
Возможность бронирования предоставляется:
- государственным служащим категории "А";
- медицинскому персоналу государственных больниц;
- священнослужителям;
- представителям международных организаций;
- специалистам в сферах энергетики, связи, оборонно-промышленного комплекса, ИТ и цифровизации.
Продолжительность бронирования зависит от сферы деятельности. Для работников критически важных предприятий и операторов противоминной деятельности оно может длиться до 12 месяцев.
В случае трудоустройства в международной организации бронирование действует на весь срок действия контракта. Для госслужащих и правоохранителей – на период мобилизации.
В то же время бронированию не подлежат:
- лица, которые работают неофициально;
- те, кто не состоит на воинском учете или не обновил данные;
- работники, чья официальная зарплата меньше чем 20 000 гривен (исключение составляют работники госсектора, медицинской сферы и энергетики);
- лица, которых не внесены в реестр "Оберег".
Как предприятия бронируют работников
Чтобы предприятие могло бронировать своих сотрудников, оно должно соответствовать нескольким критериям:
- средняя зарплата по компании должна составлять не менее 20 000 гривен;
- не должно быть налоговой задолженности;
- один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.
К слову, недавно в правительстве поддержали инициативу, по которой добровольцы, отслужившие по "Контракту 18 – 24", смогут получить отсрочку после его завершения. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, уже одобрили на заседании.