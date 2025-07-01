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24 Канал Новости Украины Мобилизация 2025: кто может получить бронирование и как его оформить
1 июля, 17:23
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Мобилизация 2025: кто может получить бронирование и как его оформить

Полина Буянова
Основні тези
  • Обновленные правила бронирования в Украине позволяют критически важным предприятиям отсрочить мобилизацию работников.
  • Бронированию не подлежат лица, которые работают неофициально, не состоят на воинском учете или имеют зарплату менее 20 000 гривен, за исключением работников госсектора, медицинской сферы и энергетики.

Во время всеобщей мобилизации в Украине некоторые предприятия могут бронировать своих работников. Однако такое право имеют не все – процедура четко урегулирована законодательством.

Кто имеет право на бронирование работников и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.

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Кто может получить бронирование от мобилизации

В Украине с 1 апреля вступили в силу обновленные правила бронирования военнообязанных, позволяющие критически важным предприятиям откладывать мобилизацию своих работников.

Возможность бронирования предоставляется:

  • государственным служащим категории "А";
  • медицинскому персоналу государственных больниц;
  • священнослужителям;
  • представителям международных организаций;
  • специалистам в сферах энергетики, связи, оборонно-промышленного комплекса, ИТ и цифровизации.

Продолжительность бронирования зависит от сферы деятельности. Для работников критически важных предприятий и операторов противоминной деятельности оно может длиться до 12 месяцев. 

В случае трудоустройства в международной организации бронирование действует на весь срок действия контракта. Для госслужащих и правоохранителей – на период мобилизации.

В то же время бронированию не подлежат:

  • лица, которые работают неофициально;
  • те, кто не состоит на воинском учете или не обновил данные;
  • работники, чья официальная зарплата меньше чем 20 000 гривен (исключение составляют работники госсектора, медицинской сферы и энергетики);
  • лица, которых не внесены в реестр "Оберег".

Как предприятия бронируют работников

Чтобы предприятие могло бронировать своих сотрудников, оно должно соответствовать нескольким критериям:

  • средняя зарплата по компании должна составлять не менее 20 000 гривен;
  • не должно быть налоговой задолженности;
  • один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.

К слову, недавно в правительстве поддержали инициативу, по которой добровольцы, отслужившие по "Контракту 18 – 24", смогут получить отсрочку после его завершения. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, уже одобрили на заседании.