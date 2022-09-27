"Силы направлены, чтобы свозить людей": когда в Крыму началась подготовка к российской мобилизации

Все действия оккупантов в Крыму свидетельствуют о том, что "мобилизацию" на полуострове они готовили заранее. Планируемые мероприятия направлены на максимальное привлечение мужского крымскотатарского населения к войне против Украины.

Из-за своих действий россияне пытаются решить несколько "проблем" одновременно . Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Оккупанты запланировали уничтожение крымских татар: Чубаров о российской мобилизации в Крыму

Диспропорции в "мобилизации"

Глава Меджлиса отметил, что утром 22 сентября во всех уголках Крыма начали хватать людей и свозить их на сборные пункты.

Такая "оперативность" оккупационной администрации на полуострове свидетельствует о том, что всю работу по подготовке к "мобилизации" провели заранее , в том числе организационную работу. С объявлением "мобилизации" все силы у них направлялись на то, чтобы свозить людей на сборные пункты.

– объяснил Чубаров.

По его словам, когда во второй половине дня 22 сентября в Меджлисе проанализировали списки мобилизованных людей, то оказалось, что кафиры пытаются по максимуму привлекать к мобилизации представителей крымскотатарской народности .

"У нас был шок, так как мы заметили, что в большинстве районах, списки которых к нам попали, была очень большая диспропорция в этнической представленности. Во многих населенных пунктах количество мобилизованных крымских татар составляло до 80 – 90 процентов ", – рассказал нардеп.

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Россияне ищут "пушечное мясо"

По мнению Чубарова, это говорит о том, что кафиры поставили цель при проведении мобилизации найти дополнительное "пушечное мясо" , чтобы уничтожить украинскую Независимость, украинцев и украинское государство.

А попутно при этом они хотят решить вопрос уничтожения взрослых мужчин коренного крымскотатарского народа. Таким образом, они хотят уничтожить крымских татар, что не удалось ни Екатерине второй, ни сталине. Теперь пути взялся за эту "работу",

– указал нардеп.

По его словам, поэтому абсолютное большинство крымских татар сейчас пытаются избежать мобилизации .

"Они нашли один из действенных способов - это выезд через Россию в третьи страны. Сейчас тысячи молодых людей с семьями выезжают из Крыма для того, чтобы избежать мобилизации. Так они отвечают на призыв правительства Украины и Меджлиса крымскотатарского народа ", - резюмировал представитель крымских татар.

Российская "мобилизация" в Крыму: что известно

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