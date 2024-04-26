Пригодных к военной службе поделят на 4 категории, – Минобороны

26 апреля 2024, 12:40
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"Зеркало недели"

Уже 4 мая в Украине отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе.

Тех, кто в свою очередь получит статус "годных", поделят на 4 категории. В Минобороны объяснили, о чем идет речь.

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Четыре группы

Так, "годных" разделят в зависимости от степени функциональности:

  • годные (полностью);
  • годны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
  • пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • пригодные для выполнения специфических задач.

Как будет происходить разделение

Ранее разделение военнообязанных на годных, ограниченно годных и непригодных происходило на основе приказа номер 402. Там были прописаны соответствующие критерии, по которым человека причисляли к той или иной категории.

Теперь, говорят в Минобороны, приказ 402 отредактировали и обновили критерии. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.

Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец, то его отнесут к "годным". А, если язва у военнообязанного была осложнена, и пришлось делать операцию с удалением значительной части желудка, то такого человека признают непригодным к военной службе.

Повторная ВВК для военнообязанных: что известно

  • 4 мая вступит в силу закон, который ликвидирует статус "ограниченно годный"
  • А после 18 мая военнообязанные с этим статусом должны повторно пройти ВВК.
  • Также на повторное ВВК отправят мужчин, которые получили инвалидность второй и третьей группы после начала полномасштабной войны.
  • Лиц, которые имеют инвалидность первой группы, повторно не будут проверять.
  • В Раде отметили, что с 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы значительно возросло. Поэтому благодаря переосвидетельствованию хотят вычислить, кто действительно имеет заболевания, а кто пытается уклониться от призыва.

Автор: Анастасія Колеснікова