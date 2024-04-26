Пригодных к военной службе поделят на 4 категории, – Минобороны
Источник:"Зеркало недели"
Уже 4 мая в Украине отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе.
Тех, кто в свою очередь получит статус "годных", поделят на 4 категории. В Минобороны объяснили, о чем идет речь.
Смотрите также Может ли 17-летний юноша получить паспорт за рубежом
Четыре группы
Так, "годных" разделят в зависимости от степени функциональности:
- годные (полностью);
- годны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
- пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
- пригодные для выполнения специфических задач.
Как будет происходить разделение
Ранее разделение военнообязанных на годных, ограниченно годных и непригодных происходило на основе приказа номер 402. Там были прописаны соответствующие критерии, по которым человека причисляли к той или иной категории.
Теперь, говорят в Минобороны, приказ 402 отредактировали и обновили критерии. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.
Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец, то его отнесут к "годным". А, если язва у военнообязанного была осложнена, и пришлось делать операцию с удалением значительной части желудка, то такого человека признают непригодным к военной службе.
Повторная ВВК для военнообязанных: что известно
- 4 мая вступит в силу закон, который ликвидирует статус "ограниченно годный"
- А после 18 мая военнообязанные с этим статусом должны повторно пройти ВВК.
- Также на повторное ВВК отправят мужчин, которые получили инвалидность второй и третьей группы после начала полномасштабной войны.
- Лиц, которые имеют инвалидность первой группы, повторно не будут проверять.
- В Раде отметили, что с 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы значительно возросло. Поэтому благодаря переосвидетельствованию хотят вычислить, кто действительно имеет заболевания, а кто пытается уклониться от призыва.