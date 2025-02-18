Мобилизация в марте: какие изменения ожидаются, что нужно знать о возрасте, порядке и учете

В Украине в марте продолжится всеобщая мобилизация и действие военного положения. Это означает, что военнообязанных мужчин могут призвать на службу в ряды ВСУ.

Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины и касается народного хозяйства, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. Все, что надо знать о мобилизации в Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Какие изменения произошли в мобилизации недавно

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Документ предусматривает ряд изменений, в частности снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и отмену статуса "ограниченно годных", который позволял гражданам с определенными физическими ограничениями проходить службу в тыловых частях. Согласно новым правилам, все мужчины обязаны лично явиться в призывные центры для прохождения медицинского осмотра с целью увеличения количества потенциальных призывников.

Эти изменения продолжают положения, введены в августе 2023, которые сократили освобождение от медосмотра и ослабили требования для вступления в десантно-штурмовых войск и морской пехоты 2 сентября 2023 года.

Также изменились правила отсрочки от мобилизации. Освобождение от мобилизации могут получить мужчины, которые имеют трех и более детей, чьи жены ухаживают за больными родителями при отсутствии других трудоспособных членов семьи, или чьи жены имеют инвалидность и не имеют других опекунов. Однако государство различает инвалидность по степени тяжести, и если она признана незначительной, муж не получает отсрочку.

Кроме того, ограничены льготы для государственных служащих и работников местного самоуправления – не более 50% призывников могут воспользоваться отсрочкой из-за бронирования. В то же время владельцы критически важных для экономики предприятий будут зачисляться в резерв, даже если не работают в собственном бизнесе.

Кого могут мобилизовать в марте

Общая мобилизация в Украине продлена на 90 дней продлена на 90 дней – с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Военное положение также продлили на этот же период.

Министерство иностранных дел обязано уведомить Генерального секретаря ООН и представителей иностранных государств о продлении военного положения в Украине, а также о временных ограничениях прав и свобод граждан, что является отклонением от обязательств Украины по Международному пакту о гражданских и политических правах.

К мобилизации могут привлекать следующие категории военнообязанных:

Мужчин от 18 до 60 лет, если они не исключены из воинского учета по состоянию здоровья и имеют военный опыт.

Мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными или ограниченно годными. Они должны пройти повторный медицинский осмотр до 6 июня 2025 года, чтобы получить статус "годный" или "непригодный". Это касается тех, кто не имеет военного опыта.

Мужчин от 18 до 60 лет, которые были сняты или исключены с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными. Они также должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 6 июня 2025 года.

Добровольно поступить на военную службу могут:

Женщины до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья.

Призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу – на контрактной основе.

Лица с инвалидностью, а также те, кто получил отсрочку по семейным обстоятельствам.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут добровольно подписать годовой контракт на боевую должность в одной из шести бригад. За это предусмотрены значительные льготы и выплаты более 1 миллиона гривен.

Что будет с демобилизацией, и кому из украинцев надо стать на учет

Законодательство не предусматривает конкретных сроков прохождения военной службы, поэтому солдаты, которые воюют с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, до сих пор не имеют определенной даты демобилизации. В предыдущем варианте законопроекта о мобилизации предлагалось установить такой срок.

На учете сейчас находятся мужчины в возрасте от 17 до 25 лет. Их приписывают к призывному участку и вносят данные в реестр "Оберег". Это нужно для учета потенциальных призывников в будущем и сбора необходимой информации о них.

Приписка к призывному участку не означает немедленной мобилизации. По закону, призвать на службу могут только после достижения 25-летнего возраста, то есть когда человек станет военнообязанным.

Процесс приписки происходит ежегодно с января по март. Если парень учится в школе, именно там ему сообщат о необходимости стать на учет. В других случаях это должны организовать главы сельских, поселковых, городских советов, руководители учреждений и организаций или председатели ОСМД.

Повестка, которую получит школьник, будет содержать дату его прибытия в центр комплектования. Ранее ТЦК и СП присылали или вручали повестки по домашнему адресу, но сейчас от этого способа оповещения отказались.

Школьников ставят на учет в ТЦК по месту учебы или проживания. Если он прибыл в центр комплектования организованно вместе с одноклассниками, регистрацию проходят коллективно. Если же нет – это нужно сделать самостоятельно, но не позднее установленного срока.