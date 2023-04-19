Это мобилизация на оккупированной части Донецкой области, – Андрющенко об "весеннем призыве"

Донецкий гауляйтер Денис Пушилин подписал так называемый "указ о весеннем призыве". Фактически, началась мобилизация во временно оккупированной части Донецкой области.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, местным жителям, которые будут уклоняться от мобилизации, угрожают уголовные дела и розыскные меры со стороны оккупантов.

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Оккупанты объявили о "весеннем призыве"

Андрющенко отметил, что в среду, 19 апреля, так называемое руководство псевдореспублики на территории оккупированной части Донецкой области объявило о начале "весеннего призыва". Это значит начало мобилизации местных жителей от 18 до 27 лет.

В таком виде фактически стартовала мобилизация. Она усиливается постоянной вербовкой через так называемые контракты, к которым склоняют людей, которые находятся в городе. Мы уверены, что после получения повесток они будут призывы, а дальше их будут заставлять заключать контракты,

– объяснил он.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что местным, которые будут отказываться от мобилизации, грозят уголовные дела и розыскные меры со стороны российских захватчиков.

Как объяснил Петр Андрющенко, россияне будут пытаться обмануть людей на оккупированных территориях. Оккупанты начнут рассказывать, что после получения повестки и прихода в военкомат мужчин только поставят на учет. На самом деле всех Россия бросит на линию фронта.

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