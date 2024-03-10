Мобилизация осужденных: Малюська выразил радикальную позицию по вопросу

В Украине планируют разрешить мобилизовать отдельные категории осужденных. Министр юстиции Денис Малюська отметил, что министерство разработало сбалансированный проект закона, хотя сам он имеет более жесткую позицию.

По мнению главы Минюста, военные должны сами решать, кого мобилизовать. В то же время проект закона о призыве осужденных предусматривает определенные ограничения по категориям.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Позиция Малюськи более жесткая

Денис Малюська рассказал, что в вопросе мобилизации осужденных есть две позиции – официальная от Минюста, а также его личная. Однако предложение министра более радикальное, которое, по его мнению, не будет поддержано депутатами – поэтому его не транслируют.

Позиция Минюста – за отдельные категории преступлений отправлять на фронт нельзя. Мы эту позицию оформили, она действительно уравновешена, сбалансирована, и она является институциональной позицией Минюста,

– отметил он.

Личная позиция главы Минюста же заключается в том, чтобы предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, любого, кого они хотят. Однако эта позиция вряд ли имеет перспективы поддержки в парламенте.

В то же время Малюська добавил, что это отличается от того, что делала ЧВК "Вагнера". К осуждённым в России было радикальное и жесткое отношение с нарушениями прав человека. Украина же выбирает другое направление.

Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы люди из тюрем становились мясом, чтобы у них было меньше прав, или хуже обеспечения, это конституционно неправильно,

– отметил министр.

Он акцентировал, что власть хочет наоборот, уравнять осужденных в правах с другими. Ранее некоторые лица, чтобы избежать мобилизации, совершали мелкое правонарушение – они получали судимость. Таким образом они получали иммунитет к призыву.

Мобилизация осужденных