Мобилизация осужденных: Малюська рассказал, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Министр юстиции Украины рассказал о мобилизованных осужденных. По его словам, перед отправкой на фронт они должны пройти не менее двух месяцев подготовки.

По словам министра, сейчас военные учатся выполнять боевые задачи. Кстати, Денис Малюська рассказывал, что в течение мая – июня 2024 удалось мобилизовать 2750 мужчин.

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Когда первые мобилизованные осужденные отправятся на войну

Глава Минюста рассказал, что первые мобилизованные осужденные отправятся на фронт уже к концу лета 2024 года.

В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы,

– сказал Денис Малюська.

По его словам, уже ориентировочно 2 862 заключенных из 5 196 освободили из тюрем со времени принятия закона, который позволяет добровольную мобилизацию осужденных. По состоянию здоровья отказали в мобилизации 368 лицам.

Ожидается, что программа принесет ориентировочно 5 тысяч новых рекрутеров. Однако министр считает, что "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число.

Кстати, в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сформировали новый батальон "Характерники". В него вошли осужденные люди, которые добровольно мобилизовались.