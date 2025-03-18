На России массово наполняют тюрьмы, однако есть нюанс – новых заключенных не вербуют на войну в Украину

На днях зафиксировали, что в России приостановили вербовку заключенных. Тюрьмы наполняют новыми людьми, чтобы накопить резервы. Ведь тюрьмы опустели во время войны.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, сейчас в России за решетку сажают за любой повод.

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Тюрьмы опустели

Ольга Романова отметила, что в России совсем не модернизирована пенитенциарная система. Долгое время было непонятно, почему Владимир Путин не проводит там реформы. Однако очевидно, что именно в тюрьмах он набирает большое количество личного состава и бросает их на фронт в Украину.

Тюрьмы опустели во время войны. На этой неделе снова эту "пробку в бассейне" заткнули. Тюрьма снова стала работать как резервуар. Причем тюрьма очень изменилась. Потому что, например, сейчас посадки идут чуть ли не за переход дороги в неустановленном месте,

– сказала она.

Сейчас продолжается накопление заключенных. Примерно за полгода россияне легко смогут собрать в тюрьмах 150 – 200 тысяч оккупантов. Ведь бывшие заключенные хорошо показали себя во время так называемой "сво".

Напомним, ранее в России военные устроили бунт. Известно, что с военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области примерно 100 военнослужащих, которые по разным причинам отказались воевать в Украине, насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург. Там мужчин разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.