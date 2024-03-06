Возможная мобилизация осужденных: сержант ВСУ сказал, что думает об инициативе

В Минюсте предлагают мобилизовать в ряды ВСУ лиц с судимостью и осужденных. Если среди них есть люди с мотивацией защищать Украину, и есть командиры, которые готовы их возглавить, то эту идею можно обсуждать.

Такое мнение 24 Каналу озвучил сержант ВСУ, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, сейчас на фронте очень не хватает людей.

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"Если есть мотивированные люди среди осужденных, есть люди, которые готовы их возглавить, и они пойдут на фронт, я считаю, что это неплохо. Потому что это мотивированные бойцы. У нас людей катастрофически не хватает. Если есть толковые инициативы, которые привлекут мотивированных людей идти на фронт, это будет супер", – считает он.

Защита Украины – не наказание

В то же время Михаил Макарук отметил, что нельзя относиться к конституционной обязанности защищать Украину как к наказанию. Поэтому он считает неправильной формой наказания "пусть идет на фронт", что часто звучит от украинцев.

Это не дошло ни до кого, поэтому начали относиться к конституционной обязанности защиты отечества, как к наказаниям. Почему-то мои собратья, которые с 24 февраля 2022 года взяли оружие в руки, так не чувствуют. Люди, которые воюют уже 10-й год, не чувствуют. Они видят, что это их священный долг перед своим государством, нацией и семьей,

– подчеркнул сержант ВСУ.

Мобилизация осужденных: что известно