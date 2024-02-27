Изменения в закон о мобилизации: в Нацполиции ответили, пойдут ли правоохранители воевать

Согласно новому законопроекту о мобилизации, Кабмин хочет максимально привлечь к военной службе полицейских. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, готовы ли правоохранители служить на фронте.

Отметим, что по законопроекту о мобилизации народные избранники подали более 4 тысяч правок. Поэтому вполне очевидно, что в конечном варианте он отмечает определенные изменения.

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Полиция пойдет воевать

Иван Выговский отметил, что полиция с первых дней полномасштабной войны выполняла различные функции, в том числе и стали к оружию. Он отметил, что еще в 2023 году Верховная Рада приняла поправки в Закон "О Национальной полиции". Это позволило привлекать полицейских к обороне страны путем ведения боевых действий.

В качестве примера глава Нацполиции привел штурмовую бригаду "Ярость", которая привлекла правоохранителей из разных регионов к выполнению боевых задач. Поэтому Выговский отметил, что они готовы к выполнению конституционного долга.

Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет осложняться, воевать придется всем – потому что это конституционный долг каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны,

– сказал он.

В то же время правоохранители имеют и ряд других задач, таких как работа на деоккупированных территориях, ликвидация обстрелов и фиксация военных преступлений захватчиков. Сейчас полиция способна сохранять безопасность граждан. Впрочем, если встанет вопрос максимального количества полицейских на фронте – они пойдут воевать.

Рассмотрение законопроекта