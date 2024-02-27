Зазначимо, що щодо законопроєкту про мобілізацію народні обранці подали понад 4 тисячі правок. Тому цілком очевидно, що в кінцевому варіанті він зазначає певних змін.

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Поліція піде воювати

Іван Вигівський наголосив, що поліція з перших днів повномасштабної війни виконувала різноманітні функції, в тому числі й стали до зброї. Він зазначив, що ще у 2023 році Верховна Рада ухвалила поправки у Закон "Про Національну поліцію". Це дозволило залучати поліцейських до оборони країни шляхом ведення бойових дій.

Як приклад голова Нацполіції привів штурмову бригаду "Лють", яка залучила правоохоронців з різних регіонів до виконання бойових завдань. Тому Вигівський зазначив, що вони готові до виконання конституційного обов'язку.

Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім – бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни,

– сказав він.

Водночас правоохоронці мають і ряд інших завдань, таких як робота на деокупованих територіях, ліквідація обстрілів та фіксація воєнних злочинів загарбників. Наразі поліція здатна зберігати безпеку громадян. Втім, якщо постане питання максимальній кількості поліцейських на фронті – вони підуть воювати.

Розгляд законопроєкту