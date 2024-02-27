Отметим, что по законопроекту о мобилизации народные избранники подали более 4 тысяч правок. Поэтому вполне очевидно, что в конечном варианте он отмечает определенные изменения.
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Полиция пойдет воевать
Иван Выговский отметил, что полиция с первых дней полномасштабной войны выполняла различные функции, в том числе и стали к оружию. Он отметил, что еще в 2023 году Верховная Рада приняла поправки в Закон "О Национальной полиции". Это позволило привлекать полицейских к обороне страны путем ведения боевых действий.
В качестве примера глава Нацполиции привел штурмовую бригаду "Ярость", которая привлекла правоохранителей из разных регионов к выполнению боевых задач. Поэтому Выговский отметил, что они готовы к выполнению конституционного долга.
Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет осложняться, воевать придется всем – потому что это конституционный долг каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны,
– сказал он.
В то же время правоохранители имеют и ряд других задач, таких как работа на деоккупированных территориях, ликвидация обстрелов и фиксация военных преступлений захватчиков. Сейчас полиция способна сохранять безопасность граждан. Впрочем, если встанет вопрос максимального количества полицейских на фронте – они пойдут воевать.
Рассмотрение законопроекта
- Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, уже с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок. В Верховной Раде они могут появиться уже с 6 марта.
- Например, депутаты хотят увеличить срок бронирования работников с 6 до 12 месяцев, а также ввести возможность автоматического продления "брони". Кроме этого рассматривается возможность разрешить гражданам снимать на видео и фотографировать действия работников ТЦК. Также хотят освободить от призыва саперов и деминеров на время обучения.
- Отдельно также рассматривают разрешение на привлечение в Силы обороны осужденных лиц. Это могут быть граждане, которые совершили дорожно-транспортное происшествие. Или же это могут быть люди, которые заключены за коррупцию.