Россия готовит почву для объявления мобилизации: в разведке привели признаки

Российские власти лихорадочно ищут новые способы пополнения рядов армии на фоне значительного сокращения числа желающих воевать. В стране-агрессоре отмечается целый ряд косвенных признаков, указывающих на подготовку к очередному призыву.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Что свидетельствует о возможности объявления мобилизации в России?

СВР отмечает, что в российском информационном пространстве появляется все больше сигналов об усилении мобилизационной готовности. Главной причиной стало заметное снижение темпов привлечения контрактников.

По имеющимся данным, в январе – июне 2026 года контракты с Минобороны России подписали около 200 тысяч человек, что еще 16 тысяч вошли в добровольческие формирования, тогда как за аналогичный период прошлого года эти цифры составляли более 210 тысяч и 18 тысяч соответственно. По оценкам немецкого исследователя Яниса Клюге, весной реальное падение темпов набора могло достигать 20%.

Параллельно в России резко вырос спрос на специалистов по военному учету. В конце июля на платформе HeadHunter было размещено более 2,5 тысячи таких объявлений, причем почти треть из них была опубликована лишь за последнюю неделю.

Сотрудников ищут в больших городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Белгороде, Казани, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске, а среди работодателей фигурируют "Роскосмос", "Почта России" и "Ростелеком".

Кроме того, губернатор Московской области расширил полномочия регионального штаба на случай мобилизации или введения военного положения. В то же время Минтруда РФ рекомендует региональным властям заблаговременно подготовить трудовых мигрантов для замены работников, которых призовут в армию.

По данным разведки, россияне все больше паникуют: в июле количество поисковых запросов о мобилизации в "Яндексе" достигло 1,2 миллиона, а доля граждан, оценивающих настроения как тревожные, выросла с 53% до 57%. При этом спровоцированный спрос на аренду жилья в Армении превысил уровень начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на это, признаков подготовки к масштабному призыву резервистов пока нет, а показатели закупок остаются на прошлогоднем уровне. В разведке считают, что до парламентских выборов Кремль вряд ли решится объявить новую волну, пытаясь компенсировать нехватку людей финансовыми стимулами и давлением.

Напомним, американский Институт изучения войны писал, что желающих воевать в России не остается даже за миллионы. Почему российские силовики все чаще прибегают к задержаниям на улицах и угрозам.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказывал в эфире 24 Канала, что Россия ведет подготовку к усилению мобилизации ориентировочно в октябре, накапливая военную форму и обновляя базы данных в военкоматах. Это может произойти после выборов в Госдуму России, которые должны состояться в сентябре.