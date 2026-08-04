Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Що свідчить про можливість оголошення мобілізації у Росії?

СЗР наголошує, що у російському інформаційному просторі з'являється все більше сигналів про посилення мобілізаційної готовності. Головною причиною стало помітне просідання темпів залучення контрактників.

За наявними даними, у січні – червні 2026 року контракти з міноборони Росії підписали близько 200 тисяч осіб, ще 16 тисяч увійшли до добровольчих формувань, тоді як за аналогічний період минулого року ці цифри становили понад 210 тисяч та 18 тисяч відповідно. За оцінками німецького дослідника Яніса Клюге, навесні реальне падіння темпів набору могло досягати 20%.

Паралельно в Росії різко виріс попит на фахівців із військового обліку. Наприкінці липня на платформі HeadHunter було оприлюднено понад 2,5 тисячі таких оголошень, причому майже третину з них опублікували лише за останній тиждень.

Працівників шукають у великих містах, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Бєлгороді, Казані, Уфі, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Хабаровську, а серед роботодавців фігурують "Роскосмос", "Пошта Росії" та "Ростелеком".

Крім того, губернатор Московської області розширив повноваження регіонального штабу на випадок мобілізації чи воєнного стану. Водночас Мінпраці РФ рекомендує регіональним владам завчасно підготувати трудових мігрантів для заміни працівників, яких заберуть до війська.

За даними розвідки, росіяни дедалі більше панікують: у липні кількість пошукових запитів про мобілізацію в "Яндексі" сягнула 1,2 мільйона, а частка громадян, які оцінюють настрої як тривожні, зросла з 53% до 57%. Водночас спровокований попит на оренду житла у Вірменії перевищив рівень початку повномасштабного вторгнення.

Попри це, ознак підготовки до масштабного призову резервістів наразі немає, а закупівельні показники залишаються на торішньому рівні. У розвідці вважають, що до парламентських виборів Кремль навряд чи наважиться оголосити нову хвилю, намагаючись компенсувати нестачу людей фінансовими стимулами та тиском.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни писав, що охочих воювати в Росії не залишається навіть за мільйони. Через це російські силовики все частіше вдаються до затримань на вулицях та погроз.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав в етері 24 Каналу, що Росія веде підготовку до посилення мобілізації орієнтовно в жовтні, накопичуючи військову форму та оновлюючи бази даних у військкоматах. Це може статися після виборів у держдуму Росії, які мають відбутися у вересні.