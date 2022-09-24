Начали о чем-то догадываться, для них это стало шоком – Казанский о мобилизации в россии

Большинство россиян не думали, что путин решится объявить мобилизацию. К такому решению они не были готовы.

После обращения путина влияние войны против Украины на российский социум лишь усилится. Об этом 24 каналу рассказал блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский.

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Что-то пошло не по плану

Эксперт отметил, что теперь в россии все начали догадываться, что все-таки что-то пошло не так.

Для многих россиян эта мобилизация стала шоком, потому что они верили путину, который говорил, что не будет мобилизации. Он говорил, что не будет призыва резервистов – только профессиональная армия будет "решать задачи и она справится". Теперь эта армия исчезла, людям ничего не объяснили, набирая просто пушечное мясо. Я думаю, что большинство людей все понимают,

– объяснил обозреватель.

По его словам, россияне могут бояться это открыто выражать, однако в обществе точно не поддержат такой "вакханалии".

"Когда война приходит в каждую семью... Или же может прийти калека или гроб, то это совсем другое отношение. Раньше до этого воевали или наемники или профессиональные военные, так как "у них работа такая". Именно это россияне поддерживали, потому что это не касалось непосредственно их. Сейчас ситуация кардинально меняется", – добавил Казанский.

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Повлияет ли мобилизация на фронт

Журналист указал, что в чем-то новые призывники из россии помогут оккупантам на поле боя, потому что "количественный вал солдат тоже является фактором".

Но мы видим, что россия воюет методами Первой мировой войны, когда идет массовая мобилизация, все штурмуют укрепленные сооружения. Мир поменялся и сейчас прошло уже 100 лет. Не такая демография у россии уже, когда можно было "выгребать" миллионы солдат, чтобы уничтожать их в войне. После чего действительно фиксировалась очень высокая рождаемость,

– подчеркнул блогер.

По его мнению, сейчас подобных условий нет. Более того, он убежден, что уже много лет "вымирает" основа российской армии – российская глубинка.

"Трудно построить империю без людей, поскольку они развивались в период взрывного роста населения. Сейчас, когда население россии сокращается на миллион в год, эта модель уже не работает. Все это приведет к катастрофе – россия к ней летит", – заверил Казанский.

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По его словам, в россии скорый крах государства понимает небольшое количество людей, которые могут критически мыслить.

"Большинство россиян потеряли этот навык. Я не знаю, к чему они придут, но россию ждет какой-то крах", – резюмировал эксперт.

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