"Путин пытается удержаться за последний сценарий": может ли мобилизация что-то изменить на фронте

На фоне поражений на фронте путин решил объявить частичную мобилизацию в россии. Ведь российская армия несет значительные потери, которые кремлевским властям нужно срочно восполнить.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в кремле понимают, что если успешные действия ВСУ будут продолжаться, то в конце концов они деоккупируют всю украинскую землю.

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Для чего путину нужна мобилизация

Мусиенко отметил, что все будет зависеть от того, как будет проходить эта мобилизация в россии и сколько они смогут в результате сформировать частей и соответственно вооружить их.

Для чего россии может потребоваться подкрепление военное. Прежде всего – чтобы содержать еще какие-то оккупированные территории Украины,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ведь, отметил он, продолжаются контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины, есть новые освобожденные населенные пункты. Процесс идет к тому, что русские войска переходят в оборону.

Единственная граница, где россия сейчас совершает штурмовые действия, – это Бахмут. Все. И, в принципе, интенсивность обстрелов по сравнению с тем, что было раньше, иногда уменьшается, а затем снова нарастает,

– заявил Мусиенко.

Но суть состоит в том, подчеркнул он, что российские военные не могут взять Бахмут, хотя уже не первый месяц его штурмуют.

Может ли объявленная в россии мобилизация что-то изменить на фронте: смотрите видео

России нужно срочно пополнить армию

Мусиенко отметил, что оккупационное войско несет значительные потери личного состава, а также в технике. И это нужно срочно пополнить. Ведь если такие тенденции сохранятся, то ВСУ шаг за шагом дальше будут двигаться и в конце концов деоккупируют украинскую землю.

Путин не может просто так дать этому произойти. Поэтому на фоне яростных поражений в Украине, в проигранных битвах, он пытается удержаться хотя бы фактически за этот последний сценарий, который у него может быть – за эту мобилизацию,

– подчеркнул он.

То есть, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, путин хочет выставить живой щит, который украинским защитникам придется уничтожать для того, чтобы продвигаться дальше и отвоевывать территории.

Изменит ли мобилизация ситуацию на фронте

Мусиенко считает, что сейчас россия будет думать только о том, как удерживать отдельные рубежи. Поэтому им нужно постоянно подпитывать свои группировки.

Сформировать новую ударную группировку через полгода – год из этих людей будет очень сложно. Посмотрите на них. В каком состоянии они приходят в военкомат или едут на сборы? Все нетрезвые, с драками, ссорами,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, это войско будет сложно даже держать где-нибудь на учениях в поле несколько месяцев. Это будет абсолютно деморализованный и непригодный для ведения боевых действий состав. В то время как российские контрактники, наступавшие с 24 февраля, были подготовлены непосредственно к войне.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Несмотря на заявления владимира путина и сергея шойгу, что в россии мобилизуют только мужчин с военным опытом, на самом деле ситуация иная . Как заявили специалисты американского Института изучения войны, некоторые руководители субъектов федерации признали, что мобилизовали технически непригодных граждан.

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