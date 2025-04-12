"Путин совершил серьезную ошибку": чем для Кремля может обернуться весенний призыв

Россия призвала еще 160 тысяч человек. Это максимальное количество призывников для страны-агрессора с 2011 года. Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин допустил серьезную ошибку.

Ведь впоследствии может начаться мобилизация российских элит, что Путину будет сложно оправдать. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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"Путин совершил серьезную ошибку. Потому что эти призывники с Дальнего Востока России, не будут этническими русскими, которых Путин использовал ранее. Скорее всего, это будут сыновья элит из Москвы и Санкт-Петербурга. Будет очень трудно оправдать их смерти, когда они начнутся", – предположил он.

Кроме того, когда в начале полномасштабного вторжения в Украину Путин объявил большой призыв, тысячи россиян сбежали из страны-агрессора. Вероятнее всего, скоро это снова повторится.

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что Россия ежемесячно мобилизует до 9 тысяч россиян, но у врага есть серьезная проблема. Дело в том, что численность группировки российских войск, которые воюют в Украине, достигла 623 тысяч оккупантов. Захватчики ежемесячно увеличивают его примерно на 8 – 9 тысяч человек, в год цифра составляет 120 – 130 тысяч бойцов. Однако у оккупантов возникают трудности с бронетехникой, потому что она уничтожается в большом количестве.