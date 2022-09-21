Ощутимо, но не изменит результата, – Чмут о влиянии мобилизации в россии на ситуацию на фронте

Временная мобилизация россиян на войну против Украины может повлиять на ситуацию на поле боя. В то же время, это не изменит конечного положительного результата для Украины в противостоянии.

Эффективно сразиться с новыми силами врага ВСУ смогут с помощью достаточного количества оружия. Об этом 24 каналу рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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Глава фонда "Вернись живым" убежден, что несмотря на мобилизацию в россии, Украина в любом случае победит в войне.

Однозначно мобилизация в россии может повлиять на ситуацию на фронте, потому что 300 тысяч человек – это будет существенно и ощутимо, к сожалению. Но это все равно это не изменит конечного результата этой войны,

– объяснил волонтер.

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По его словам, ВСУ эффективно разрешат проблему с новыми силами противника, если у них будет достаточно вооружения.

"Наверное так, если будут снаряды 155 миллиметров, будут пушки, разведка, целеуказание и благоприятная погода... Также если по военным не будут работать иранские беспилотники, которые будут искать пушки. Поскольку если они что-нибудь найдут, то с вероятностью в 95 процентов они их уничтожат", – добавил Чмут.

В то же время он указал, что не знает, каким образом россияне будут перебрасывать свои новые силы на фронт.

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