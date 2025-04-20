Россия в уязвимом положении, – экс-глава МИ-6 сказал, что может сыграть существенную роль в войне

Потери на поле боя для России катастрофически большие и это имеет огромное значение. Украинская армия демонстрирует успехи на поле боя, в частности в том, что истощает российские военные силы.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав, отметив, что еще одна важная деталь, которую стоит принимать во внимание – это то, какое влияние окажет дальнейшая мобилизация в России в политическом контексте.

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Какие стрессовые факторы могут повлиять на Россию?

Безумные российские потери на фронте заставляют Россию искать пути для пополнения своих военных ресурсов, в частности живой силы. Из-за противоречивого характера мобилизации, особенно в городах, расположенных ближе к Москве, этот вопрос, по словам Дирлава, становится все более сложным с политической точки зрения.

Многие из российской элиты, из молодых людей, которые рискуют быть призванными в армию, уже покинули Россию. Это, по его мнению, еще один большой стрессовый фактор, который влияет на российскую нацию. Эти факторы сейчас начинают серьезно менять ситуацию.

"Преимущество Украины сейчас заключается в том, что нет поспешного мирного соглашения, потому что Россия находится в уязвимом положении. Нам нужно помочь Украине держать оборону. Глядя на статистику за последний месяц, можно заметить, что военное продвижение России значительно замедлилось, что является важным индикатором", – отметил Дирлав.

Экс-глава британской разведки МИ-6 считает, что русский народ, который ранее оказывал давление на российское руководство во время войны в Афганистане, может снова проявить свое недовольство. По его мнению, русские матери, которые являются мощной политической силой в России, могут сыграть решающую роль, если цена российско-украинской войны станет для них неприемлемо высокой.

Это, по убеждению Дирлава, будет большой фактор в определении будущего развития событий. Он заметил, что сейчас страна-агрессорка пополняет свою армию в основном благодаря гражданам, проживающим в бедных регионах, в сельской местности, где играют существенную роль большие денежные выплаты. Однако ситуация уже меняется.

Россия доходит до того, что ей придется проводить набор в российских городских районах. Это политически будет иметь значительное влияние на нее,

– уверен Дирлав.

Отметим, что полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что решение Путина призвать во время весеннего призыва 160 тысяч солдат, станет для него большой ошибкой. Ведь впоследствии может быть проведена мобилизация среди российских элит – жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Их привлечение в армию и смерть на фронте главе Кремля будет проблематично оправдать.