Угрожают своим: пропагандисты чуть не подрались в эфире из-за правды

Госдума России приняла закон об электронных повестках. Все, чтобы собрать как можно больше пушечного мяса на войну против Украины. Впрочем, этому радуются не все.

На одном из пропагандистских шоу российского телевидения эту тему решили обсудить. Однако что-то пошло не так и один приглашенный "эксперт" устроил настоящую истерику.

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Мол, если в России за повестки по электронной почте голосует почти 100% депутатов и членов совета федерации, то в обществе результаты будут другие.

"А в обществе, если вы проведете референдум – вводить электронные повестки, всю эту байду – догадайтесь, какой будет результат", – заявил российский "эксперт".

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Если уж сами россияне на телевидении говорят о повестках и "всей этой байде", вероятно, действительно, что-то пошло не так. В ответ пропагандисты подняли шум и пытались его перекричать.

Но никому не нужны эти повестки. Никто не хочет ввязываться в эту историю. Все хотят жить как жили,

– продолжил он.

Успокоение угрозами

Российский пропагандист Андрей Норкин таки перекричал этого "эксперта" и заявил, что расскажет о людях, которые якобы "хотят ввязываться в эту историю".

"Они есть, не спорю, но гораздо больше тех, кто не хочет воевать", – заявиль "эксперт".

Норкин же пытался успокоить его, но угрозами.

"Можете не только вы солировать? Или мне какие-нибудь применить методы плохие?" – заявил пропагандист.

Видимо, в России уже привыкли "применять методы плохие" против тех, кто пытается говорить хоть какую-то правду.

Что известно об электронных повестках в России