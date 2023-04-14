Ликвидация своего же населения, – эксразведчик о возможностях мобилизации в России

Госдума России приравняла электронные повестки к бумажным. Многие считают это решение началом полной мобилизации, однако она продолжается еще с ноября 2022 года. Сколько мобилизованных Кремль не бросил бы на фронт, Россия обречена на поражение.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, в законе о частичной мобилизации был скрыт один пункт.

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Полная мобилизация в России продолжается давно

Жирнов отметил, что полную мобилизацию в России объявили фактически в ноябре 2022 года. Кремль назвал ее частичной, однако экс-разведчик утверждает, что в законе был секретный пункт.

Мы помним о засекреченном пункте 7. Что там было написано – неизвестно. Речь шла о мобилизации 300 тысяч, а уже в секретном пункте написали о доборе мобилизованных при необходимости. Тогда объявление полной мобилизации не требуется,

– считает он.

Экс-сотрудник КГБ предположил, что в этом же пункте могли отметить, что через военные комиссариаты следует цифрировать повестки и вести полный учет резервистов, которые подлежат отправке на фронт.

"Чтобы работала эта система, ее нужно подготовить. Они создали закон, на основе которого эта система готовится и реализуется. Там даже указано, что люди, которые находятся за рубежом, должны вернуться в Россию. Это одна из последних мер по общей мобилизации, но она объявлена уже давно", – сказал Жирнов.

Жирнов о мобилизации в России: смотрите видео

Мобилизация создает огромные проблемы для России

Россия планирует отправить на фронт еще 400 тысяч человек. Сергей Жирнов подчеркнул, что мобилизовать такое количество россиян реально, а вот научить и обеспечить всем необходимым – невозможно.

Экс-разведчик отметил, что для войны количество мобилизованных не имеет значения. Важно, чтобы люди были готовы, умели воевать и имели соответствующее оборудование. Без этих 3 условий это не воины, а пушечное мясо.

Это ликвидация собственного населения путем отправки их на фронт. Для этого нужно ненавидеть свое население. Это создает огромные проблемы, потому что Путин забирает мужское население из экономики. А еще он создает демографическую яму, из которой Россия не сможет выбраться через 10, 20, 30 лет,

– убежден он.

Мобилизация в России по-новому: главное