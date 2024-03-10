Эти закончатся, а новые еще не доедут: Дикий сказал, когда у России будут проблемы с армией

В России готовятся к перевыборам Владмириа Путина, которые должны пройти уже 15 – 17 марта. До этого диктатор не будет объявлять всеобщую мобилизацию, но потом ситуация может измениться.

Ветеран войны с Россией Евгений Дикий в разговоре с 24 Каналом охарактеризовал мобилизационный потенциал врага. Он назвал, когда для украинских защитников может открыться окно возможностей, чтобы изменить ход войны.

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"Я считаю, что запас техники у них (россиян – 24 Канал) исчерпывается быстрее, чем запас людей", – сказал он.

Мобилизационный потенциал России

По словам Дикого, в России приостановлена принудительная мобилизация и отправка на фронт происходит по так называемому контракту. Но она уже просела, а необходимый потенциал исчерпан.

"Если летом 2023 года они набирали около 30 тысяч в месяц на контракты, то потом эта цифра упала до 20 тысяч, а сегодня это максимум 10 тысяч, а то и меньше ежемесячно, а это уже совершенно не покрывает тех потерь, которые они за это же время несут", – сказал он.

Мобилизация иностранцев тоже не дает эффекта, поскольку те имеют еще худшую подготовку, чем мобилизованные россияне. Но Россия продолжит это делать, потому что такая "сила" дешевле.

Так, ранее в ГУР отмечали, что Россия сейчас активно вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. Им врут о так называемой охране, а не участие в боевых действиях, и обещают 1,5 – 2 тысячи долларов – это для иностранцев с небольшим доходом является достаточно привлекательным предложением.

Последнее время россияне начали принудительно вербовать индусов, непальцев. Обманом заставляют подписывать контракты на так называемую "СВО" и устраивают облавы,

– отметил ветеран войны.

По мнению Дикого, как только в России закончатся так называемые "выборы", массовая раздача повесток возобновится. Ситуация будет похожа на период весны 2022 года, когда оккупантам удалось собрать 450 тысяч живой силы и бросить их на фронт для сдерживания наших бойцов.

Другой вопрос – если раздача этих повесток начнется уже на следующий день после выборов, то еще будет 4 месяца до того, как эта волна появится на фронте. Это окно возможностей для украинских сил.

"Я абсолютно разделяю прогноз, что где-то к середине апреля выдохнется наступательный потенциал того, что ползет на нас сейчас. То есть они закончатся, а новые еще не доедут и у нас открывается окно возможностей переходить вновь к нашему наступлению. Но вопрос с нашей мобилизацией. Если мы его не решим, то пропустим то самое окно возможностей", – добавил ветеран войны.

Мобилизация в России: что сейчас происходит