22 категории населения: кого в России первыми забирают на фронт
Российскому диктатору Владимиру Путину необходимо пополнять человеческий ресурс на фронте. Одна из категорий, которая в первую очередь подпадает под мобилизацию в России, – заключенные. Их уже может насчитываться более 120 тысяч за все время.
Такую цифру в разговоре с 24 Каналом озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Всего в стране-оккупантке существует 22 категории населения на мобилизацию.
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Кого мобилизуют в России
По словам Ольги Романовой, в России существует указ о 22 категориях граждан, подлежащих срочной мобилизации. В них, в частности, входят:
- несколько категорий заключенных: находящиеся за решеткой, под административным надзором, с условными сроками, только арестованные;
- россияне, имеющие долги;
- без постоянного места жительства;
- с определенными отклонениями;
- мигранты, получившие российское гражданство.
"Очевидно, это стратегический замысел Путина. Он "вымывает" из России все маргинальные классы", – отметила она.
Ольга Романова о мобилизации в России: смотреть видео
Более того – это не только играет на руку Путину в плане увеличения мобилизационного потенциала для войны. Это еще и поддерживается самими россиянами по нескольким причинам.
"Когда эти слои населения будут "вымыты" и изгнаны на фронт, что скажут россияне? Они будут благодарить Путина. Он избавился от мигрантов, которых так не любят в России. Вместо этого он не берет или мало берет людей с воли, а мог бы брать больше. Поэтому в принципе общество довольно", – пояснила Романова.
Мобилизация в России: кого вербуют оккупанты
- Путин боится объявлять массовую мобилизацию, а потому ищет потенциальных военнообязанных в глубинках России. Другая категория – работники из стран Центральной Азии, Кавказа.
- Россия усиливает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, враг продолжает вербовать кубинцев.
- В конце сентября российский диктатор подписал указ о мобилизации 130 тысяч человек. Тамошнее руководство уверяет, что они будут проходить службу на территории России, а контрактников на войну "и так хватает".