Планы мы знаем: военный аналитик спрогнозировал, каким может быть новое наступление России
Владимир Путин неоднократно говорил, что мобилизации никогда не будет, однако она состоялась. Понятно, что людей собирают для наступления.
Еще летом было ясно: окно возможностей для наступления будет в феврале 2023 года. Тогда сложатся все пазлы – сколько людей будет мобилизовано и сколько техники смогут привлечь. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик Алексей Гетьман.
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Какие перспективы наступления
Подготовить мощное наступление россиянам будет очень сложно. По словам аналитика, сегодня российский военно-промышленный комплекс не способен обеспечить большое количество людей необходимой тяжелой техникой.
Скорее всего, считает Гетьман, будут сформированы новейшие мотострелковые полки, а также будут дополнены те, что уже воюют. Речь идет о легких пехотных войсках, потому что даже на стратегическом хранении достаточного количества танков нет.
Это будет нечто вроде "черных пиджаков" во время Второй мировой войны. Плохо вооруженные люди, но в большом количестве будут делать это нашествие. Они уже делают это на Бахмутском направлении,
– отмечает военный аналитик.
Откуда будут наступать, говорит Гетьман, тоже было просчитано, да и россияне этого не скрывают. Будут попытки атаковать:
- с Юга, чтобы через Запорожье выйти на Днепр;
- с Севера, чтобы через Харьков и Полтаву выйти на Днепр.
"Почти всю левобережную группировку ВСУ они пытаются окружить. Это их планы, мы знаем их не один месяц и соответствующим образом готовимся. То вооружение, которое нам передали по "Рамштайну", больше подходит для обороны, а не для наступления", – подытожил военный аналитик Алексей Гетьман.
Мобилизация в России: последние новости
- По данным украинской разведки, в ближайшее время в России намерены мобилизовать еще полмиллиона военных. Однако это будет очень сложно для Кремля. Как пояснил военный эксперт Роман Свитан, российская мобилизационная система способна минимально подготовить максимум 200 тысяч военных за 2 месяца.
- Впрочем, значительный эффект не обеспечат даже анонсированные 500 тысяч "чмобиков". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что государство-агрессор не сможет должным образом обеспечить своих солдат.
- Как отмечает глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, кремлевский диктатор больше не боится всеобщей мобилизации. Он понял, что сопротивления от русского населения ждать не приходится.
- В украинских черноземах пало уже немало бурят, якутов, дагестанцев и других коренных народов России. Скорее всего, на этот раз значительное внимание будут уделяться жителям "центральных регионов" России.
- По мнению основателя и командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили, российский тиран ничего не добьется. Он просто положит еще миллион россиян, и на этом все закончится.