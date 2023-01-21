Планы мы знаем: военный аналитик спрогнозировал, каким может быть новое наступление России

Владимир Путин неоднократно говорил, что мобилизации никогда не будет, однако она состоялась. Понятно, что людей собирают для наступления.

Еще летом было ясно: окно возможностей для наступления будет в феврале 2023 года. Тогда сложатся все пазлы – сколько людей будет мобилизовано и сколько техники смогут привлечь. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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Какие перспективы наступления

Подготовить мощное наступление россиянам будет очень сложно. По словам аналитика, сегодня российский военно-промышленный комплекс не способен обеспечить большое количество людей необходимой тяжелой техникой.

Скорее всего, считает Гетьман, будут сформированы новейшие мотострелковые полки, а также будут дополнены те, что уже воюют. Речь идет о легких пехотных войсках, потому что даже на стратегическом хранении достаточного количества танков нет.

Это будет нечто вроде "черных пиджаков" во время Второй мировой войны. Плохо вооруженные люди, но в большом количестве будут делать это нашествие. Они уже делают это на Бахмутском направлении,

– отмечает военный аналитик.

Откуда будут наступать, говорит Гетьман, тоже было просчитано, да и россияне этого не скрывают. Будут попытки атаковать:

с Юга, чтобы через Запорожье выйти на Днепр;

с Севера, чтобы через Харьков и Полтаву выйти на Днепр.

"Почти всю левобережную группировку ВСУ они пытаются окружить. Это их планы, мы знаем их не один месяц и соответствующим образом готовимся. То вооружение, которое нам передали по "Рамштайну", больше подходит для обороны, а не для наступления", – подытожил военный аналитик Алексей Гетьман.

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