Мобилизация в России: военный обозреватель спрогнозировал будущее 500 тысяч россиян

18 января 2023, 15:59
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Россия настолько одержима войной, что готова и дальше утилизировать собственное население, несмотря на бесперспективность таких действий. Страна-террористка может собрать еще 500 тысяч военных, но в современной войне количество солдат далеко не определяющий фактор успеха.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Россия – это репрессивная страна, которая может собрать более миллиона человек в армию, но возникает вопрос, смогут ли они их обеспечить.

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Почему 500 тысяч – не залог успеха

Александр Коваленко отметил, что вопрос именно в обеспечении этих мобилизованных.

Россия – это репрессивная страна, они могут и собрать миллион, но в этом и вопрос. Есть ли чем снабжать? Есть ли у них достаточное количество, например, бронежилетов, шлемов, стрелкового оружия и так далее,
– сказал обозреватель.

По мнению Коваленко, 300 тысяч солдат, которых Россия уже мобилизовала, не дали ей значительных успехов. За этот период Россию вытеснили из части Херсонской и Николаевской областей, а следовательно, не было эффективного использования этих военных.

Только пехотная составляющая, без полноценной штатной комплектации техникой, в современной войне ничего не решает. Они могут так собрать 500 тысяч, но если они не смогут их чем-либо укомплектовать, то фактически мы можем говорить, что от этих 500 тысяч не будет никакого эффекта,
– сказал Коваленко.

Обозреватель рассказал, что сейчас ставятся рекорды по уничтожению оккупантов. Ссылаясь на данные Генштаба, Александр Коваленко отметил, что Россия ежемесячно ориентировочно теряет 50 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

Александр Коваленко рассказал, что даст России 500 тысяч мобилизованных: смотрите видео

По мнению Коваленко, мобилизация в России только компенсирует эти потери, а об ударной группировке вообще речь не идет.

Как эти 50 тысяч компенсировать? Надо мобилизовать еще 50 тысяч в месяц, чтобы компенсировать эти потери в зоне боевых действий, а также хотя бы еще компенсацию на следующий месяц. То есть исключительно для компенсации потерь, они в месяц должны иметь резерв 100 тысяч,
– сказал политический обозреватель.

По его мнению, в таких условиях невозможно собрать ударную группировку для наступления.

Мобилизация в России: последние новости

  • Россия продолжает мобилизацию на войну против Украины. Ожидаемо, российские граждане не прочь воевать, а потому с мобилизацией в 300 тысяч Россия справилась довольно быстро.
  • Украинская разведка заявила, что Россия хочет создать 2-миллионную армию. Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные "реформы" в российской армии в течение 2023 – 2026 годов и рассказал, что численность личного состава вырастет до 1,5 миллиона человек.
  • Эксперты Института изучения войны ISW предполагали, что Путин объявит полную мобилизацию во время выступления 18 января, но этого не произошло. Путин просто повторил свои безумные идеи по войне против Украины.

Автор: Антон Літвіненко