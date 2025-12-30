Оккупантам уже недостаточно мотивации идти на фронт только для того, чтобы "защищать Россию". Поэтому в основном зэкам или наемникам предлагают большие деньги.

Россиянам за подписание контрактов обещают 20 тысяч долларов. Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил 24 Каналу, что именно так вражеская армия покупает солдат.

"В большинстве случаев это зэки или наемники, которых мотивируют средства. Оккупанты покупают себе новое пополнение. В СМИ звучало, что для подписания их так называемого контракта на "сво" им обещают деньги. Фактически за 20 тысяч долларов оккупанты покупают себе нового "биоробота", – сказал он.

А как только эти наемники попадают к ним в пополнение, им угрожают физическими наказаниями, расстрелом. Известны неоднократные случаи, что перед строем захватчиков запугивают, чтобы остальные тоже выполняли приказы и шли на украинские дроны, артиллерию, пулеметы и так далее.

Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться в 2026 году. По его словам, в 2025 году численность российской армии впервые перестала увеличиваться, хотя страна-агресорка ежемесячно мобилизует 43 тысячи человек. А Владимир Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию в России.

Что происходит на фронте сейчас?