Россия может изменить подход к мобилизации: военный эксперт сказал, как именно

В ГУР МО сообщили, что Россия планирует 5 января начать новую волну мобилизации. Вероятно, за это время страна-агрессор смогла хоть как-то подготовить предыдущий призыв и сможет отправить его к войску.

А взамен наполнить учебные центры новой волной мобилизованных. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Николай Саламаха.

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Россия может изменить подход к мобилизации

Так, опыт направления на фронт совершенно неподготовленного личного состава в России уже есть. Как правило, такие мобилизованные гибнут в Украине в первые дни на фронте. Так что страна-агрессор, вероятно, может немного изменить подход.

Россияне, вероятно, пойдут несколько иным путем – попытаются максимально подготовить личный состав, который смогут разместить в своих учебных центрах и Беларуси,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, эта волна мобилизованных усилит находящиеся на территории Беларуси российские воинские части и подразделения. Сейчас там около 15 – 20 тысяч российских военных, которые проходили подготовку. Вероятно, в рамках этой мобилизации Россия соберет такое же количество оккупантов.

Саламаха предположил, какой будет новая волна мобилизации в России: смотрите видео

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