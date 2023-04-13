Россия частично ввела цифровое крепостное право, – Жданов о вручении электронных повесток

Генеральный штаб Украины сообщает, что враг теряет от 500 до 700 человек ежесуточно. Это оккупанты расходуют 350 тысяч мобилизованных, которых набрали осенью.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что в конце февраля россияне массово рассылали повестки, но их план мобилизации провалился.

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Попытаются пополнить резервы

Принятый госдумой России закон о создании цифрового единого реестра граждан, которые подлежат призыву, и введение электронной повестки – это фактически всеобщая мобилизация.

Также это частичное введение цифрового крепостного права,

– подчеркнул военный эксперт.

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Таким образом, в России попытаются пополнять резервы. Ведь закончились те, кто пришел в военкомат по идеологическим соображениям, а также законопослушные граждане. Дальше начинается принудительная мобилизация.

"Первые мобилизованные этой волны появятся на линии фронта примерно в конце мая. Но произойдет то же, что и в начале октября: их будут приводить в военкомат, переодевать, вооружать стрелковым оружием и бросать на фронт на пополнение потерь", - отметил Олег Жданов.

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