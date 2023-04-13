Россия частично ввела цифровое крепостное право, – Жданов о вручении электронных повесток
Генеральный штаб Украины сообщает, что враг теряет от 500 до 700 человек ежесуточно. Это оккупанты расходуют 350 тысяч мобилизованных, которых набрали осенью.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что в конце февраля россияне массово рассылали повестки, но их план мобилизации провалился.
Обратите внимание Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение
Попытаются пополнить резервы
Принятый госдумой России закон о создании цифрового единого реестра граждан, которые подлежат призыву, и введение электронной повестки – это фактически всеобщая мобилизация.
Также это частичное введение цифрового крепостного права,
– подчеркнул военный эксперт.
Олег Жданов оценил новые правила вручения повесток: смотрите видео
Таким образом, в России попытаются пополнять резервы. Ведь закончились те, кто пришел в военкомат по идеологическим соображениям, а также законопослушные граждане. Дальше начинается принудительная мобилизация.
"Первые мобилизованные этой волны появятся на линии фронта примерно в конце мая. Но произойдет то же, что и в начале октября: их будут приводить в военкомат, переодевать, вооружать стрелковым оружием и бросать на фронт на пополнение потерь", - отметил Олег Жданов.
Новые правила мобилизации в России: важно
- Российская госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. В нем говорится о том, что теперь все подлежащие мобилизации россияне обязательно получают повестку. В частности, еще и в электронном виде.
- Также лица, получившие повестку, не смогут уехать из страны до их визита в военкомат. Если же после 20 дней с момента получения повестки человек не посетит военкомат, ему будет запрещено: управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и брать кредиты.
- Между тем в России распространяются панические настроения. Граждане страны-агрессора начали искать возможность переписать на жену автомобиль и недвижимость. Ответы именно на такие запросы они начали искать в сети.
- В то же время популярной в России становится тема бегства от военкомата. Даже в российском сегменте Steam появился соответствующий симулятор. Герой этой игры, мальчик Вовочка, решает, открывать дверь или нет, когда кто-то стучит в нее в неудобный момент. Разработчики симулятора предлагают "разгадывать загадки в атмосфере мема, искать выходы, а главное – не попасться".