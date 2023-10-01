Осенний призыв в России: генерал армии объяснил, насколько усилится армия врага

В России с 1 октября объявлен осенний призыв, который продлится до 31 декабря. За это время оккупанты собираются призвать в армию 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, сможет ли плановый призыв решать проблему с дефицитом солдат. Отметим, что накануне кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве.

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У России нет времени

Россия на сегодняшний день имеет дефицит подготовленных командиров среднего звена. Пополнить их практически невозможно, ведь для подготовки нужно много времени.

За почти 19 месяцев войны враг уже потерял более половины командного состава. Благодаря мобилизации не удастся восстановить утраченные резервы. По мнению генерала армии, плановый осенний призыв в 130 тысяч не решит проблему, потому что эти люди даже не подготовлены на элементарные боевые форматы.

Они (призывники – 24 Канал) не имеют слаженности и не знают способов ведения войны. Кроме того, не подготовлены разноплановые подразделения по ведению войны. Это и пехота, и артиллерия, радиотехнические, танковые войска. На все нужно время,

– сказал Маломуж.

Для подготовки бойцов низшего звена нужно 1 – 1,5 года, а для того чтобы подготовить бойцов среднего звена до 3 лет. В данной ситуации у России нет времени. 130 тысяч призывников существенно не изменят ситуацию, даже если они прибудут на фронт через несколько месяцев, пройдя курс молодого бойца.

"Это несбалансированные призывники, которых по закону запрещено привлекать к боевым действиям. Отправка на фронт – это путевка в один конец. Шансов вернуться фактически нет", – добавил Маломуж.

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Мобилизация в России