Путин мобилизует 300 тысяч новых военных: кто может пополнить вражескую армию
Россия собирается дополнительно мобилизовать еще 300 тысяч военных. Вероятнее всего, это будет сборная "солянка" из разных слоев населения.
Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, напомнив, что недавно в России также начался весенний призыв, где наберут около 150 тысяч человек. Их не могут отправить на войну. Но уже через год их могут взять на контракт.
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Откуда Россия наберет мобилизованных
Как отметила Романова, есть разные варианты, откуда Россия будет добирать еще 300 тысяч личного состава. Недавно, к примеру, в стране-агрессоре заставили всех мигрантов менять водительские права. Вместе с новыми документами им могут вручить повестку.
Сколько таких может набраться? Возможно, 50-70-100 тысяч. Всем нужно менять права. Еще не надо забывать о зэках,
– сказала Романова.
К этой категории можно приобщить и добровольцев. В России еще есть "персонажи", которые готовы убивать людей в другой стране за денежное вознаграждение. Также не прекращается вербовка и среди граждан других стран. Иногда здесь бывают действительно странные случаи.
Мы уже видели индийских "искателей лучшей жизни", людей из Шри-Ланки, из Бангладеша. Видели кубинцев; очень много видели сербов. Были также выходцы из многих стран Африки. Россия до сих пор вербует – и находятся желающие,
– отметила Романова.
Мобилизация в России: кратко
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет провести дополнительную волну мобилизации в России. Он собирается добрать еще 300 тысяч дополнительных военных до 1 июня.
- Параллельно в России начался весенний призыв на срочную службу. Там планируют забрать в армию еще 150 тысяч человек. Известно, что это на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- При этом с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 445 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 7033 вражеских танков, 13459 боевых бронированных машин, 11211 артиллерийскую систему, 1029 РСЗО, 747 средств ПВО, 347 самолетов и т.п.