Путин мобилизует 300 тысяч новых военных: кто может пополнить вражескую армию

Россия собирается дополнительно мобилизовать еще 300 тысяч военных. Вероятнее всего, это будет сборная "солянка" из разных слоев населения.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, напомнив, что недавно в России также начался весенний призыв, где наберут около 150 тысяч человек. Их не могут отправить на войну. Но уже через год их могут взять на контракт.

Смотрите также НАТО – 75․ Как создавался Альянс, применяли ли 5 статью и почему до сих пор является надеждой для Украины

Откуда Россия наберет мобилизованных

Как отметила Романова, есть разные варианты, откуда Россия будет добирать еще 300 тысяч личного состава. Недавно, к примеру, в стране-агрессоре заставили всех мигрантов менять водительские права. Вместе с новыми документами им могут вручить повестку.

Сколько таких может набраться? Возможно, 50-70-100 тысяч. Всем нужно менять права. Еще не надо забывать о зэках,

– сказала Романова.

К этой категории можно приобщить и добровольцев. В России еще есть "персонажи", которые готовы убивать людей в другой стране за денежное вознаграждение. Также не прекращается вербовка и среди граждан других стран. Иногда здесь бывают действительно странные случаи.

Мы уже видели индийских "искателей лучшей жизни", людей из Шри-Ланки, из Бангладеша. Видели кубинцев; очень много видели сербов. Были также выходцы из многих стран Африки. Россия до сих пор вербует – и находятся желающие,

– отметила Романова.

Мобилизация в России: кратко