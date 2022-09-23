В кремле аргументов больше нет, война проиграна, – экс-сотрудник СБУ о мобилизации в россии

Объявленная российским диктатором путиным частичная мобилизация вызывает много вопросов, ведь совершенно непонятно, как ее будут организовывать. Ясно одно – она означает безысходность и поражение россии в войне против Украины.

Мобилизированных нужно как-то обеспечить

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, даже если российским военкоматам действительно удастся набрать 300 тысяч человек, возникает много вопросов, в частности – что с ними будут делать и как будут обеспечивать?

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Ступак пояснил, что в россии нет воинских частей, отвечающих за развертывание мобилизованных. То есть тысячи этих людей должны набрать, посадить в автобусы и куда-то увезти. Непонятно только, куда именно – в воинские части, в палатки, на улице, какие-нибудь административные центры? К примеру, уже сегодня, на третий день мобилизации, появилось видео где новоиспеченные мобилизованные спят на полу неизвестно где.

Кроме того, что мобилизованных нужно где-то разместить, их еще нужно одеть, обуть, обеспечить снаряжением и амуницией. Это еще ряд вопросов без вариантов решения.

Конечно, новобранцам нужно будет платить за их работу, то есть подготовку и участие в войне. Где будут брать средства и как будут определять размер жалованья – неизвестно.

"Воюющие в Украине получают где-то по 200 тысяч рублей — это 3300 долларов. Но уже есть такие разговоры, что мобилизованные, которые поедут в Украину, будут получать в 4 раза меньше. Это серьезная разница. Как они будут уживаться — тот , кто воюет за 200 тысяч и тот, кто воюет за 50 тысяч?», – заметил Ступак.

Более того, через несколько недель в россии должен начаться очередной плановый призыв срочников. Речь идет о 127 тысячах людей, которых должны набрать в придачу к 300 тысячам, которых запланировали мобилизовать. Как россияне планируют выполнить все эти планы – загадка.

Людей катастрофически не хватает

Несмотря на то, что заявленные цифры выглядят как фантастика, у россии нет другого выбора. Чтобы продолжать участие в войне, ей просто нужны люди. Однако открыто объяснить этого не могут, вместо этого – продолжают абсурдно врать. Мол, мы потеряли всего 6 тысяч человек, но да, нужно еще 300.

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На самом же деле потери больше в десятки раз. Только по официальным данным, украинские защитники с начала полномасштабной войны уничтожили уже 56 тысяч оккупантов. К этой цифре нужно добавить раненых, без рук и ног, и не может вернуться на войну, а также отказников и так называемых дезертиров.

И выходит примерно на то, что вся эта группировка, которая была в Украине, уже не боеспособна,

– констатировал Ступак.

Поэтому да, с одной стороны, мобилизация необходима. Кроме того, кроме увеличения количества "пушечного мяса" на фронте, она не сможет кардинально повлиять на ситуацию и положение российской армии. Ведь "мобиков", которых сейчас набирают, нужно чему-то научить.

Часть из них действительно будут пытаться подготовить, но некоторые – сразу бросят на фронт, в потрепанные и объединенные российские БТГ, чтобы доукомплектовать их. То есть, объединят профессиональных военных и людей с нулевой подготовкой и опытом. А это, вместо того, чтобы усилить группировку, сделает ее еще менее боеспособной, чем ранее.

Более того, к ухудшению качества российских подразделений нужно добавить еще и более сильную деморализацию. Ведь сейчас на фронте полно российских контрактников, которые ждали своих "7 дней до приказа" и надеялись, что с окончанием контракта они попрощаются с Украиной и спокойно поедут домой. Впрочем, согласно новому указу путина все контракты на период действия мобилизации становятся бессрочными, а когда она закончится – не знает никто.

"Это еще больше морально их прибивает. Я не знаю, как они будут справляться с этим", – добавил Ступак.

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Силы кончаются

Сейчас проблема россии не только в том, что не хватает людей. Не хватает уже и техники, которой в начале было очень много. Сейчас оккупанты вынуждены извлекать из своих резервов старую технику, и не факт, что она будет работать.

"Они ищут двигатели, ищут трансмиссию по странам бывшего СССР, пытаются сделать импортозамещение, но оно не работает", — пояснил бывший сотрудник СБУ.

Соответственно россия теперь не будет производить новые вооружения, не будет увеличивать их количество, не будет иметь и технологических образцов, например, точных боеприпасов или беспилотников.

Мобилизация – шаг к краху россии

По словам бывшего сотрудника СБУ, еще раньше "хруст" россии прогнозировали на октябрь – ноябрь, однако это произошло несколько раньше, в сентябре.

Вот этот массовый вброс людей говорит о том, что аргументов больше нет, людей нет, война уже проиграна,

– считает он.

Ступак объяснил, что если на этом этапе путин примет решение прекратить войну на любых условиях и выйти из Украины, то сможет продолжить свое существование на посту президента россии и разбираться там с внутренними врагами. Но такого "тормоза" у него нет.

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"У него "горит сарай - гори и хата". Его еще и окружение подталкивает. Мол, вова, давай, мы сейчас еще немного поднажмем, буквально немного, и все", — подчеркнул он.

Российский диктатор продолжает в это верить, ведь его держат в определенном информационном пузыре. Чего стоит только то, что в 21 веке ему приносят распечатки из Интернета и приходят с докладами. На основе этого он формирует свое представление и действительно считает, что все получится, нужно лишь немного поджать, попугать ядерным оружием, и все будет отлично. Но это не так.

Более того, путин даже не мог представить, что придется применять такие меры, как мобилизация. Еще в начале полномасштабного вторжения он обещал своему народу, что ничего такого не будет, и верил, что Украина упадет к его ногам за считанные дни.

Оно и неудивительно, ведь все, кто мог, докладывали ему, что в Украине построили мощную агентурную сеть, работающую здесь изнутри, что люди ждут его и российских "асвобадителей" с цветами, нужно только сюда зайти.

Но все оказалось точно наоборот – украинский народ объединился в борьбе и заручился поддержкой Запада и готов на все, лишь бы сохранить свою свободу и освободить земли.

Полное интервью с Иваном Ступаком: смотрите видео