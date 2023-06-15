Гибридный способ: российский политик рассказал, как Кремль собирает будущих "200-х"

Кремлевский диктатор Владимир Путин 13 июня снова заявил, что в России якобы не будут проводить мобилизацию. Однако запасы личного состава страны-агрессорки иссякают, ведь каждый день украинские бойцы сотнями уничтожают оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, что российское руководство скрывает реальные масштабы мобилизации и продолжает цинично врать.

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Частичная мобилизация в России продолжается с конца сентября 2022 года. Однако Путин и его окружение продолжает делать вид якобы все идет по плану и никакую мобилизацию в стране не проводят.

Утром 21 сентября 2022 года Путин в телеобращении к россиянам объявил о "частной" мобилизации в России, которая началась в тот же день. Министр обороны страны-террористки Сергей Шойгу заявил о планах мобилизовать 300 тысяч резервистов.

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Сочетание двух факторов

Пока можно говорить лишь об интенсивности мобилизации в России, ведь, к сожалению, у нас нет точной информации о количестве мобилизованных россиян.

Такого, что всех хватают за руки и ноги и тянут в военкомат нет. Пока что,

– сказал российский оппозиционный политик.

Кремлю как-то удается пополнять запасы пушечного мяса. Российская власть проводит мобилизацию гибридным способом. Она давит на россиян и "сдающиеся" идут на войну в Украину. Также по всей стране идет активная кампания подкупа людей, которые готовы пойти на войну по материальным причинам.

"Если ситуация на фронте изменится, то вторая волна принудительной мобилизации неизбежна. Однако пока они (россияне – 24 Канал) ее откладывают", – отметил Гудков.

Что известно о мобилизации в России