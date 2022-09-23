"Должны воевать против путина": Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам

Граждане россии не смогут убегать в Литву от частичной мобилизации, которую недавно объявил владимир путин. Литва официально заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что Литва не будет предоставлять убежище убегающим от ответственности россиянам.

Кстати: Вас здесь не ждут, – в Латвии резко напомнили россиянам о новых ограничениях на въезд.

Россияне должны воевать против путина

Глава МИД Литвы подчеркнул, что россияне должны оставаться и воевать против режима владимира путина.

Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против путина,

– написал Габриелюс Ландсбергис в твиттере.

Следует отметить, что российские туристы больше не могут въезжать в Литву. Как известно, страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд в свои страны для россиян с шенгенскими визами. Запрет для россиян вступил в силу 19 сентября.

Также Европейский Союз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.

Российским ухилянтам не удастся бежать и в Латвию или Финляндию. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что из соображений безопасности страна не будет выдавать ни гуманитарные, ни другие виды воз тем россиянам, которые уклоняются от мобилизации.

В Финляндии на фоне частичной мобилизации в россии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора.

Что известно о частичной мобилизации в россии

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