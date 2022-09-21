Не "нет войне", а "нет мобилизации": россияне торопливо подписывают петицию

Петиция против общей и частичной мобилизации, запущенной весной, теперь стремительно набирает популярность. После утреннего обращения путина россияне ищут способы избежать призыва.

Движение "Мягкая волна" создало петицию "Нет мобилизации". Жители россии не хотят умирать, поэтому активно распространяют ее в соцсетях.

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Детально о петиции

В коллективном обращении указано, что граждане России выступают против любой формы мобилизации. Создатели петиции считают, что весомых и, главное, законных оснований для объявления военного призыва у президента России не было.

В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни физической опасности мужчин нашей страны – братьев, сыновей, мужчин, родителей и дедов,

– отметили в обращении.

В петиции также сказано, что она будет актуальна на протяжении всей "военной операции" в Украине. В настоящее время такое проявление гражданской позиции россиян собрало 223 803 голоса.



Скриншот петиции против мобилизации

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Путин объявил мобилизацию в россии: что известно

Во время своего срочного обращения 21 сентября владимир путин объявил о начале частичной мобилизации. Речь идет о 300 000 резервистов. Министр обороны России отметил, что мобилизация не коснется студентов и людей без боевого опыта. Пожалуй, политик хотел сказать "больше не коснется", ведь все мы помним 18-летних российских военнопленных, рассказывавших басни об "учениях".

Речь идет о 300 000 резервистов. Министр обороны России отметил, что мобилизация не коснется студентов и людей без боевого опыта. Пожалуй, политик хотел сказать "больше не коснется", ведь все мы помним 18-летних российских военнопленных, рассказывавших басни об "учениях". Офис Президента отреагировал на новость о частичной мобилизации. Михаил Подоляк отметил, что у жизни прекрасное чувство юмора и все идет "по плану".

Сергей шойгу объявил "статистику потерь" среди российских военных. Он фантазирует, что Украина потеряла половину армии, а у россии довольно незначительные потери. Кроме этого, лжец шойгу добавил, что 90% российских раненых уже поправились.

а у россии довольно незначительные потери. Кроме этого, Россияне объявили о намерении провести всероссийский протест. Движение "Весна" призвало всех высказаться против "могилизации" вечером 21 сентября.

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