Оружия еще достаточно: сколько времени нужно России, чтобы научить мобилизованных

Россия готовится к очередной волне мобилизации. Военно-политическое руководство страны-оккупанта планирует набрать на контрактную службу 400 тысяч россиян.

Россияне поняли, что мобилизованные не имеют мотивации для войны на чужой территории, поэтому планируют набрать мужчин для службы в регулярной армии, мотивируя их льготами, зарплатами и социальными гарантиями. Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

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Мобилизированные провалили войну "против НАТО"

Он добавил, что создать 400-тысячное контрактное войско будет очень сложно, ведь нужно еще убедить россиян подписать контракт. Путин и его генералы поняли, что воевать мобилизованными не удастся.

"Одно дело мобилизованным защищать свою страну, как это есть у нас, а другое, когда ты мобилизован, никогда не служил в армии, не был причастен к политике и тебе говорят, иди умирай на чужой территории, за какие-то планы, на войне" против НАТО". Поэтому, очевидно, что у мобилизованных мотивации нет", – отметил Костенко.

Роман Костенко о мобилизации в России: смотреть видео

Он добавил, что для подготовки солдата профессиональной армии нужно не менее полугода. Российское руководство имеет пример неподготовленных мобилизованных, понесших значительные потери и ничего не достигших. В то же время, Россия еще владеет достаточными запасами оружия, чтобы снарядить не одну сотню тысяч солдат.

"В России еще остаются миллионы автоматов Калашникова, оружие времен Второй и даже Первой мировой войны. У них хватит не одну Россию вооружить. Добавьте также технику из баз хранения, которую они пытаются расконсервировать и привести в порядок - старые Т-55, Т-62. Они понимают, что могут задавить ресурсом и массовостью", – подчеркнул Костенко.

Мобилизация в России