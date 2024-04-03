Пытаются держать баланс: военный эксперт назвал проблемы российской мобилизации

В России планируют мобилизовать более 300 тысяч человек до 1 июня. Но оккупантам не нужно одномоментно ставить такое количество в строй. Поскольку у них неплохо работает система рекрутинга.

Ежесуточно около 1000 россиян отправляются на фронт, однако почти столько же Силы обороны ликвидируют. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Кремль пытается держать баланс.

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Какие проблемы имеет Россия с мобилизацией

Военный эксперт отметил, что Россия поставит в строй 150 тысяч российских мужчин до лета. Также еще наберет 150 тысяч срочников. Отсюда следует цифра в 300 тысяч человек, которых призовут, но не отправят на фронт.

Но предположим, что они действительно включат "мобилизационный механизм", тогда им не будет чем обеспечить их дополнительно. По крайней мере выше сказанную цифру,

– отметил Роман Свитан.

То есть россияне не смогут новоприбывших экипировать, научить и обеспечить оружием. К тому же, Россия просто не способна подготовить более 150 тысяч личного состава за одну волну мобилизации.

Мобилизация в России: последние новости

Владимир Путин в марте увеличил численность российской армии более чем на 300 тысяч – до рекордного показателя в 2 миллиона 209 тысяч человек. В ВСУ отмечают, что такое решение Кремля связано с успехами украинских защитников и бешеными потерями врага.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что россияне уже 2 года проводят мобилизацию. В то же время заявления об увеличении количества российской армии захватчики делают для того, чтобы вызвать панику и повлиять на эмоциональное состояние украинцев.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что мобилизация в России не останавливалась. Однако теперь мобилизационные мероприятия активизируются и будут иметь открытый характер.

Также в ГУР рассказали, что Кремль выделяет на подготовку мобилизованных всего 27 дней. Российское командование разрабатывает быстрые программы подготовки военных с индивидуальной подготовкой и боевым слаживанием. В разведке отметили, что хотя такая подготовка и быстрая, однако совсем некачественная.